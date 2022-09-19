Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarında rekor artış! - Son Dakika
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Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarında rekor artış!

19.09.2022 15:33
Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarında rekor artış!

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları ne durumda? Elektrikli Araç Satışları İncelemesi gözler önüne serdi.

Otomotiv sektöründeki elektriklenme tüm hızıyla devam ediyor. 2022 yılı itibariyle otomobil şirketleri içten yanmalı motorlara veda ederek elektrikli motorlara geçiş yapmaya başladı. Hatta son dönemde ülkemizde de konuyla ilgili önemli çalışmalar var. Peki an itibariyle Türkiye'de elektrikli otomobil satışları ne durumda?

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları rekor düzeyde arttı

Özellikle Tesla gibi firmaların ülkemizde de faaliyetlerine başlayacağını duyurması, halihazırda bu alanda gün geçtikçe büyüyen Türkiye pazarını olumlu anlamda etkiledi. Bu kapsamda altyapı çalışmaları son hız devam ederken, kısa bir süre önce yayınlanan Elektrikli Araç Satışları İncelemesi'ne göre elektrikli araç satışları ülkemiz dahil tüm dünyada rekor düzeyde arttı.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarında rekor artış!

Milliyet'ten Levent Köprülü'nün haberine göre; Elektrikli Araç Satışları İncelemesi'ne göre bu senenin ilk yarısında tüm dünyada elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 81 oranında arttı.

Tesla'dan tüm elektrikli otomobil sahiplerine müjde!

Ülkemizde ise bu rakamlar daha yüksek. Zira yukarıda da belirttiğimiz üzere Türkiye bu alanda günden güne büyüyen bir pazar ve Tesla gibi şirketlerin de adım atmasıyla elektrikli otomobil satışları rekor seviyede arttı. Zira Türkiye'de 2021'in ilk yarısına göre elektrikli araç satışları yüzde 154 artış gösterdi.

Elektrikli otomobillerin ülkemizdeki pazar payı da ortaya çıktı. Buna göre elektrikli otomobillerin toplam pazar payı yüzde 8 seviyelerine kadar ulaştı. Bu rakamın Tesla ve Togg gibi firmaların sahaya inmesiyle daha fazla artması kuvvetle muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce elektrikli otomobillerin geleceği Türkiye'de nasıl olur? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Tragger, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarında rekor artış! - Son Dakika

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