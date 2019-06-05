Türkiye'de elektronik sigara ABD'de Kinder yumurta: Dünyadan ilginç yasaklar
53 dakika önce
Rusya ülkeye yurt dışından gelen kişilerin şahsi tüketimleri için süt ve et getirmesini yasaklamayı planlıyor. Peki dünyanın farklı ülkelerinde hangi yasaklar dikkat çekiyor.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:23
ülkeye yurt dışından gelen kişilerin şahsi tüketimleri için süt ve et getirmesini yasaklamayı planlıyor. Nisan ayının sonundan beri Rus hükümetinin değerlendirdiği yasaklama teklifine gerekçe olarak enfeksiyonel hastalıklar gösterildi.
Rusya yurt dışından et ve süt getirilmesini yasaklarsa 'ilginç yasaklar' uygulamaya koyan tek ülke olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri
'nden (ABD
) Suudi Arabistan
'a kadar bir çok devlet kendilerine has yasaklara sahip.
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