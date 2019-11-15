Türkiye'de emeklilik yaşı yükseldi, 55-64 yaş arası istihdam oranı 10 senede yüzde 28 arttı

Türkiye'de 1999 ve 2008'de yapılan kanun değişiklikleri ile emeklilik yaşı yeniden düzenlendi. Bu kanunlar emeklilik yaşının kademeli olarak arttırılmasını öngörüyor. Emeklilik yaşının yükselmeye başlamasıyla Türkiye'nin gündemine emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu geldi. Bu kavram, emekli olmak için gereken prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaşları gelmediği için emekli olamayanlar için kullanılıyor. Sayı konusunda ihtilaf olmakla birlikte EYT'den etkilenen kişi sayısı 6 milyondan fazla.



Peki, emeklilik yaşının yükselmesi Türkiye'de 55-64 yaş arasındaki kişilerin istihdam oranını nasıl etkiledi? Emeklilik için prim gün sayısını tamamlayan kişiler çalışmaya devam ediyor mu? 55-64 yaş arası istihdamda Türkiye ile Avrupa ülkelerindeki durum nedir? Euronews Türkçe, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden yola çıkarak son 10 senede istihdam oranının farklı yaş gruplarında Türkiye ve Avrupa'da nasıl değiştiğini analiz etti.