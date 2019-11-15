Son Dakika Haberleri: Türkiye'de emeklilik yaşı yükseldi, 55-64 yaş arası istihdam oranı 10 senede yüzde 28 arttı
Son Dakika Dünya Türkiye'de emeklilik yaşı yükseldi, 55-64 yaş arası istihdam oranı 10 senede yüzde 28 arttı - Son Dakika Dünya

Türkiye'de emeklilik yaşı yükseldi, 55-64 yaş arası istihdam oranı 10 senede yüzde 28 arttı

6 saat önce

Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu gündemde daha fazla yer alırken emeklilik yaşının kademeli olarak artmasından sonra 55-64 yaş arası istihdam son 10 senede yüzde 28 yükseldi. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2008’de yüzde 27,5 iken 2018’de yüzde 35,3’e yükseldi.

Türkiye'de emeklilik yaşı yükseldi, 55-64 yaş arası istihdam oranı 10 senede yüzde 28 arttı, System.String[]

Türkiye'de 1999 ve 2008'de yapılan kanun değişiklikleri ile emeklilik yaşı yeniden düzenlendi. Bu kanunlar emeklilik yaşının kademeli olarak arttırılmasını öngörüyor. Emeklilik yaşının yükselmeye başlamasıyla Türkiye'nin gündemine emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu geldi. Bu kavram, emekli olmak için gereken prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaşları gelmediği için emekli olamayanlar için kullanılıyor. Sayı konusunda ihtilaf olmakla birlikte EYT'den etkilenen kişi sayısı 6 milyondan fazla.


Peki, emeklilik yaşının yükselmesi Türkiye'de 55-64 yaş arasındaki kişilerin istihdam oranını nasıl etkiledi? Emeklilik için prim gün sayısını tamamlayan kişiler çalışmaya devam ediyor mu? 55-64 yaş arası istihdamda Türkiye ile Avrupa ülkelerindeki durum nedir? Euronews Türkçe, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden yola çıkarak son 10 senede istihdam oranının farklı yaş gruplarında Türkiye ve Avrupa'da nasıl değiştiğini analiz etti.

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Türkiye, EYT, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:31 
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