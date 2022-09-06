ŞANLIURFA'DA, KADINLARIN 'ACI' MESAİSİ - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA, KADINLARIN 'ACI' MESAİSİ

06.09.2022 10:30

TÜRKİYE'de en çok acı tüketilen kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, biber hasadı ile birlikte isot ve salça yapımına başlandı.

TÜRKİYE'de en çok acı tüketilen kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, biber hasadı ile birlikte isot ve salça yapımına başlandı.Kentte biberlerin kurumaya bırakıldığı boş araziler ile evlerin çatıları kırmızı renge büründü.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, kadınlar kışlık tüketim için isot, domates salçası ve isot reçeli yapımına başladı. Tarlalardan toplanan biber ve domatesler uygulanan işlemlerin ardından isot, pul biber ve salçaya dönüştürülüyor. Dağeteği ve Sırrın Mahallesi'ndeki boş arazide birçok aile tarlalarından topladıkları veya satın aldıkları biberleri belirli işlemlerden geçirdikten sonra güneşin altında kurumaya bırakıyor. Gün ışında belirli süre bekletilen biber, makinelerde çekildikten sonra isota dönüştürülerek tüketime hazır hale getiriliyor. Yaklaşık 2 hafta süren uzun ve zahmetli çalışmaların ardından acısı ve rengine göre kilosu 100 ile 150 liradan satışa sunuluyor.

EV ÇATILARI VE BOŞ ARAZİLERDE RENK CÜMBÜŞÜ

Mevsiminin gelmesiyle birlikte arazilerin ve evlerin çatısının kırmızı renge büründüğü kentte; kadınlar hem bir yıl boyunca yiyecekleri isot ve salçasını hazırlıyor, hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Uzun ve zahmetli uğraşın ardından 100 kilo biberden 8 kilo isot çıkarıldığını anlatan kadınlar, yaşadıkları süreci 'en tatlı acı' sözleriyle anlatıyor. İsotun yemeklerin ve sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ve kentte tüm kadınların kendi isotunu hazırladığını anlatan Halime Işıkay, "Yıllardır kendi isotumuzu hazırlıyoruz. Temmuz ve Ağustos ayında Şanlıurfa'nın her yeri kırmızı renge bürünür. Evlerin çatısı, boş araziler biberlerin kurutulduğu birer tesise dönüşür. Zor ve zahmetli olan isotu kızgın güneşte kurutarak öğütüp yemeye hazır hale getiriyoruz. Böylece hem kendi mutfağımızın isotunu hazırlıyoruz, hem de fazlasını satarak aile ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Acısı ile özellikle çiğköftenin vazgeçilmesi olan isot, birçok hastalığa da iyi gelmesi ile biliniyor. Yapılan araştırmalarda isotun, cilde iyi geldiği, romatizma ve üst yolunum yolu enfeksiyonlarında etkili olduğu ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun savunma sistemini güçlendirdiği belirtilirken, Şanlıurfa ile özdeşleşen isotun, sindirimi kolaylaştırıcı özelliğiyle vücuttaki aşırı yağ ve kolesterolün düşmesine yardımcı olduğu ifade ediliyor.Öte yandan Şanlıurfalı kadınların maharetli ellerinden çıkan ve acı biberden elde edilen ve isot reçeli de farklı tat ve aromasıyla kahvaltı sofralarını renklendiriyor.

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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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