Türkiye'de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük - Son Dakika Dünya

Türkiye'de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük

6 saat önce

Ekonomik kriz sonrası yaşanan toplu intihar vakaları Türkiye'deki işsizlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon işsiz var.

Türkiye'de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük, System.String[]

Türkiye'de geçtiğimiz hafta birden çok intihar vakası yaşandı. Bu olayların bize hatırlattığı çok acı bir gerçek var. İnsanlar ciddi ekonomik sorunlar ile mücadele etmeye çalışıyor. Umutlarını yitiren, gelecekte bir ışık göremeyen ve bu çaresiz durumdan çıkış yolu bulamayanların hayatlarına son verdiklerine tanık oluyoruz.


Bu olaylardan hareketle Türkiye'nin işsizlik sorununu ve işi olanların da elde etmiş oldukları düşük gelirlerin mevcut ekonomik koşullarda nelere yol açtığı üzerinde durmamız gerekir.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin 40 virajlı en tehlikeli yolunda, tünel ve yol projesinde sona geliniyor
90'ların dahi çocuğu Selimcan, Atakan Kayalar'la ilgili haberlere sitem etti Rusya'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: İdlib'den Türkiye'ye göç iddiası asılsız Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:51:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de en çok gençler işsiz, işi olanların da geliri düşük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]