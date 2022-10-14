Türkiye'de en çok kullanılan iki emoji belli oldu - Son Dakika
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Türkiye'de en çok kullanılan iki emoji belli oldu

14.10.2022 12:38
Türkiye'de en çok kullanılan iki emoji belli oldu

Online Bülten ve PR Servisi B2Press'in incelediği araştırmalara göre, insanların yüzde 73'ü emoji kullanmanın kendilerini daha havalı ve arkadaş canlısı hissettirdiğini söylerken, yüzde 88'i de bu ikonların empatiyi artırdığını belirtiyor.

Online Bülten ve PR Servisi B2Press'in incelediği araştırmalara göre, insanların yüzde 73'ü emoji kullanmanın kendilerini daha havalı ve arkadaş canlısı hissettirdiğini söylerken, yüzde 88'i de bu ikonların empatiyi artırdığını belirtiyor. Dünyada en çok kullanılan emojilerin başında kırmızı kalp, 2 hıçkırıklarla gülen yüz, elle tamam işareti ve gözyaşları sel olan yüz gelirken, Türkiye'de ilk ikide ise gözü yaşlı ile gülen yüz yer alıyor.

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla insanlar arası iletişimin mobil uygulama veya sosyal medya platformlarına kayması, duygu ve düşüncelerin emojiler aracılığıyla ifade edilmesine kapı aralıyor. Online Bülten ve PR Servisi B2Press'in incelediği Unicode'un araştırmasına göre, internet kullanıcılarının yüzde 92'si iletişim kurarken her gün 5 milyarı aşkın emoji kullanıyor. Dünya genelinde en çok kullanılan ilk 5 emoji, kırmızı kalp, 2 hıçkırıklarla gülen yüz, elle tamam işareti ve gözyaşları sel olan yüz oluyor. Onları elle teşekkürler işareti ve 4 gülen yüz takip ediyor. 2019'dan bu yana kullanımı yüzde 90 artan gözü yaşlı emoji de yeni yılda ilk 10'a girmeye hazırlanıyor.

Türkiye'de en çok kullanılan ikonların başında da gözü yaşlı emojiyle gülen yüz yer alıyor. Kullanıcıların ilgi alanlarından beslenen sosyal medya platformlarında da en çok spor emojileri kullanılırken, bunlar futbol, basketbol ve voleybol topu, boks eldiveni ve yüzen insan emojileri oluyor. Yiyecek ve içecekleri betimlerken de doğum günü pastası, kahve, çikolata, şeker ve pasta emojileri tercih ediliyor.

EN ÇOK YANLIŞ ANLAŞILAN İLK 3 EMOJİ: KOVBOY GÜLEN SURAT, KİRAZ VE TERS GÜLEN SURAT

Anket verilerine göre, katılımcıların yüzde 71'i emojilerin kültürel ve toplumsal sorunlar hakkında olumlu tartışmalar yapılmasını sağladığını düşünürken, yüzde 73'ü mesajlarında emoji kullanmanın kendilerini daha havalı, arkadaş canlısı ve eğlenceli hissettirdiğini belirtiyor. Duygu ve düşüncelerini daha kolay ifade edebilmek isteyenlerin yüzde 83'ü ise halihazırdaki emojilerin coğrafya ve kültür farklılıklarına dair daha fazla temsil sunması gerektiğini dile getirirken, bu ikonların yetersiz kaldığını söyleyen insanların yarısı kullandıkları emojilerin yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirtiyor. Dünya çapında en çok yanlış anlaşılan emojilerin ilk üçünde ise kovboy gülen surat, kiraz ve ters gülen surat bulunuyor.

EMOJİ SAYISI 2023'TE 3 BİN 491'E ÇIKACAK

Birçok uygulama özelinde farklılık gösterebilen emojiler, çoğu zaman bir iletişim aracı olmanın da ötesine geçiyor. Statista tarafından yayımlanan veriler, dijitaldeki iletişim dilinin güçlendirilmesi için her yıl daha fazla emojinin kullanıma sunulduğuna işaret ediyor. 2020'de 3 bin civarında olan emoji sayısının, 2023'te 3 bin 491'e çıkması bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de en çok kullanılan iki emoji belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de en çok kullanılan iki emoji belli oldu - Son Dakika
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