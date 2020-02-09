Türkiye'de en çok kuş türünü fotoğraflayanlar ödüllendirildi - Son Dakika
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Türkiye'de en çok kuş türünü fotoğraflayanlar ödüllendirildi

6 saat önce

Türkiye'nin Anonim Kuşları (TRAKUS) doğa ve kuş gönüllüleri topluluğunca en çok kuş türü fotoğraflayan kuş gözlemcileri ödüllendirildi.

Türkiye'nin Anonim Kuşları (TRAKUS) doğa ve kuş gönüllüleri topluluğunca en çok kuş türü fotoğraflayan kuş gözlemcileri ödüllendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bir otelde düzenlenen "Kertik 2019" yarışması kapsamında düzenlenen ödül töreninde, TRAKUS'un çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bir kolunun biyolojik çeşitlilik, diğer kolunun ise kuş türleri olduğunu anlatan Doğan, TRAKUS'un anonim gözlem kayıtlarının alandaki önemine değindi.

TRAKUS'un oluşturduğu veri tabanında çok önemli bilgiler bulduğunu anlatan Doğan, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak bizim de kanuni ve ahlaki sorumluluğumuz doğayı korumak. Sadece kanuni yaptırımlarla veya başka fiziki şeylerle doğayı korumak mümkün olmuyor. Onun için doğayı korumanın en iyi yolu toplumu eğitmekten geçiyor. Toplumdaki hassasiyetleri geliştirmekten geçiyor." diye konuştu.

TRAKUS Başkanı Serhat Tigrel ise bu yıl ilk kez Türkiye genelinde bir yarışma düzenlediklerini belirtti.

Çok güzel sonuçlar aldıklarını anlatan Tigrel, yarışmanın gelecek yıllarda da yapılacağını dile getirdi.

Yaklaşık 500 yarışmacının katıldığı yarışmada, 383 kuş türü fotoğraflayan Ferit Başbuğ birinci, 381 kuş türü fotoğraflayan Soner Bekir ikinci, 375 tür belgeleyen Metin Tuncer üçüncü oldu.

İl sınırları içerisinde bir yılda 269 tür fotoğraflayan Murat Uyman birinci, 265 tür fotoğraflayan Cenk Polat ikinci, 262 tür fotoğraflayan Uğur Kaya ise üçüncü oldu.

Konuşmaların ardından Doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürü Murat Deniz, Başkan Tigrel, Edirne Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Başkanı ve kuş bilimci Özmen Yeltekin tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmaya katılan 9 yaşındaki Defne Cengiz'e de "genç kuşçu" ödülü verildi.

Türkiye'de en çok kuş türünü fotoğraflayanlar ödüllendirildi

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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