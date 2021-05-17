Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada - Son Dakika

Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada

17.05.2021 10:52

Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada Manda yetiştirmek, sığır yetiştirmekten daha kolay Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve sayıları son zamanlarda azalan manda yetiştiriciliğine, Düzce'de rağbet arttı.

Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada

Manda yetiştirmek, sığır yetiştirmekten daha kolay

DÜZCE - Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve sayıları son zamanlarda azalan manda yetiştiriciliğine, Düzce'de rağbet arttı. Daha önce neredeyse hiç yetiştirilmeyen mandalar, Düzceli çiftçilerin ekonomisine destek olunca en çok üretim yapılan 4. Şehir Düzce oldu.

Manda yetiştiriciliği son yıllarda Düzce'de artmaya devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kentte manda yetiştiriciliğinin artması için başlatılan proje kapsamında çiftçilerin üretimini yaptığı mandaların yüzde 98'ini hibe olarak verdi. Türkiye'nin bir çok bölgesinde yetiştirilen fakat sayıları son zamanlarda giderek azalan manda yetiştiriciliğine devletin verdiği destek sonrasında Düzce'de rağbet arttı. Düzce'de manda üretimi ve yetiştiriciliği yapan Murat Yılmaz, manda sayının kentte yükselmeye devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, "Düzce'de manda üretimi çok güzel bir noktada şu anda. Hepsi kayıt altında yüzde 98'lere gelen bir oranla proje dahilinde hayvanlar Türkiye Anadolu mandası adı altında. Bu Türkiye'ye has bir manda ırkıdır. Düzce'de şu anda manda sayısı yukarıya doğru yükselişte. Toplam genel olarak düşündüğümüzde 2 binin üzerinde mandar var" dedi.

"En çok üretim İstanbul'da, Düzce 4. Sırada"

Manda üretiminin en çok İstanbul'da olduğunu, birçok vatandaşın İstanbul denildiğinde şaşırdıklarını dile getiren üretici Yılmaz, "Şu anda Türkiye'de en çok manda İstanbul'da var. İstanbul denildiği zaman kimsenin aklına gelmez ama en yüksek sayı oranı şu anda İstanbul bölgesinde bulunuyor. Daha sonra Samsun geliyor. Bunun gibi birkaç yerde daha var. Ama Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yok. Bir çok yerde manda artık yok diyebiliriz. Daha eskiye baktığınız zaman Kastamonu Çerkeş, Bolu Gerede, Çankırı, Karabük buralar hep manda yatağıydı. Genelde çok yüksek sayıya sahip illerdi bunlar. Fakat şu anda oralarda azalmalar mevcut. Türkiye'nin birçok yerinde kalmadı. Şu anda İstanbul birinci sırada. Samsun bizden biraz fazla. Bursa Karacabey, Düzce böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"Manda hastalık bulaştırmayan bir hayvandır"

Manda yetiştirmek isteyen çiftçilere de tavsiyelerde bulunan Manda Üreticisi ve Yetiştirici Murat Yılmaz, " Manda sağlık açısından iyi bir hayvan. Hastalığa karşı çok dirençli. Hastalık bulaştırma riski olmayan bir hayvandır. Sığır gibi değildir. Kendi imkanları ile doğum yapabilen bir hayvandır. Bufalo ırkından gelen bir hayvan olduğu için bağımsızdır. Buralarda dolaşsak bir hayvanın kendisi yavru yaptığını görebiliriz. Doğumda manda yardım almaz. Sığırda hayvan yavru yapacak sabaha kadar başında bekliyorsun. Ama manda bu konularda çok iyi konumda. Yeme konusunda sığırın yemediği şeyleri yiyebiliyor. Sığır bu konularda hassastır. Manda ayırt etmez her şeyi yer. Bakımı kolaydır. Sadece fark olarak mandanın gezdiği yerde yazın su veya çamur türü şeyler olacak yatması için" ifadelerinde bulundu.

Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada
Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada
Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada
Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada
Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada
Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada

Murat Yılmaz, İstanbul, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada - Son Dakika


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Ali Koç'la gerilim iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Ali Koç'la gerilim iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu

Son Dakika Haberleri
12:27 İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor
12:08 Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
11:54 Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Gazze konusunu görüştü
11:37 Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu
11:35 Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?
11:30 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,36'dan işlem görüyor
11:12 Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor         
12:28
Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı         
12:17
Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı         
12:04
Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü         
11:55
Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?         
11:35
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!         
10:17
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile tanınan Gazzeli baba, hayatını kaybetti Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile tanınan Gazzeli baba, hayatını kaybetti         
08:25
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 12:41:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de en çok manda üretimi İstanbul'da, Düzce ise 4. sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement