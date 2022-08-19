Uzmanlar uyardı! Çayı böyle içmek kanser riskini arttırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanlar uyardı! Çayı böyle içmek kanser riskini arttırıyor

19.08.2022 23:42
Uzmanlar uyardı! Çayı böyle içmek kanser riskini arttırıyor

Türkiye'de en çok tüketilen ürünlerin başını çay çekiyor. Özellikle çayı sigara ile birlikte tüketenlere yönelik hayati bir uyarı geldi. Uzmanlar, çayın kaynar derecede sıcak içilmesinin kanser riskini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Ülkemizde sabah, öğle ve akşam en çok tüketilen ürünlerin başında çay geliyor. Durum böyle olunca çayın nasıl içilmesi gerektiğine yönelik de ciddi soru işaretleri ortaya çıkıyor. İşte uzmanlar, çayla ilgili büyük bir tehlikeyi kamuoyunun bilgisine sundu.

SAKIN AMA SAKIN SICAK İÇMEYİN

Yapılan yeni araştırmalar ile birlikte özellikle sigara içenleri bir kötü sonuç beklediği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini gözler önüne serdi. Çay ile ilgili yapılan önemli araştırma Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlandı. Çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde büyük bir tehlike yaratarak yemek borusu kanseri riskini beş kat artırmakta.

DÜNYADA EN SIK GÖRÜLEN 8'NCİ KANSER TÜRÜ

Yemek borusu kanseri, dünya genelinde en sık görülen sekizinci kanserdir. Ölümcül bir hastalık olarak bilinen yemek borusu kanseri, her sene yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne sebep olmaktadır.

BOĞAZI TAHRİŞ EDİYOR

Çayı haricinde başka çok sıcak içeceklerin de yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız kılabileceği biliniyor. Sıcak sıvı, yemek borusunun astarının tahriş olmasına neden olabiliyor, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına sebep olabiliyor. İçilen çay veya başka bir sıcak sıvı, yemek borusunu kaplamakta olan hücrelerin bariyer işlevini bozabildiği gibi orada yer alan dokuda diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabiliyor.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden 'Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasına' ilişkin açıklama Açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden 'Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasına' ilişkin açıklama Açıklaması Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, tatilde babalarının yanında çaycılık yapıyor Wushu'da Türkiye derecesi elde eden Nisa ve Eda, tatilde babalarının yanında çaycılık yapıyor

Türkiye, Çay, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Uzmanlar uyardı! Çayı böyle içmek kanser riskini arttırıyor - Son Dakika


Son Dakika
23:42 Uzmanlar uyardı! Çayı böyle içmek kanser riskini arttırıyor
23:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili insanlık dışı paylaşım yapan Derya Büyükuncu'nun 8 yıla kadar hapsi talep ediliyor
23:25 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
23:18 Kayseri'de sığınmacılar tarafından Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkarıldı!
23:02 Mersin'de zabıta üniforması giyen Afgan uyruklu bir kişi yakalandı!
23:02 Gomis, Aslan'a galibiyeti getirdi! Galatasaray, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti
22:58 Dünyayı gezen Türk YouTuber, Meksika'ya alınmadı: Bizi kaçak olarak gördüler
22:40 İngiliz medyası Erdoğan'ın en büyük rakibini manşetine taşıdı! Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş gündemde
22:26 Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı!
22:19 Merkez Bankası'nın verdiği mesajın ardından, kredi faizlerinin de düşürülmesi gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 23:55:08. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanlar uyardı! Çayı böyle içmek kanser riskini arttırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement