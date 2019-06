Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 şirketin 3'ü Kayseri'den

Kayseri Sanayi Odası Haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Üreticimiz beni günün her saati arayarak sorunlarını iletebilir" dedi.



Kayseri Sanayi Odası Haziran ayı olağan meclis toplantısı, KAYSO meclis salonunda gerçekleşti. Toplantıda mobilya sektöründe üreticiyi rahatlatan KDV indiriminin devamı ve faiz oranlarının önümüzdeki günlerde düşerek piyasayı rahatlatacağı belirtildi. Kayseri'de mevcutta 13 olan Ar-Ge merkezinin 14 olduğu, TÜİK verilerine göre ISO ilk 500 sıralamasında Kayseri'den 18 firma olduğu ve TİM listesinde ilk 1000'in içerisinde de 14 firmanın da Kayseri'den olduğu bilgisi de aktarıldı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firması içinde yer alan 3 şirket adına da Furkan Çelik, Mustafa Özgür Kılıçarslan ve İbrahim Ortaköylüoğlu'na Vali Şehmus Günaydın Tarafından plaket takdimi yapıldı. Kayseri Sanayi Odası tarafından da Vali Günaydın'a teşekkür plaketi takdim edildi.



Düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Sanayi Odası yönetimi ve üyeleri katıldı.



Kayseri olarak daha fazla başarı hikayeleri yazılması gerektiğini söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Önümüzdeki günlerde hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle, gerek sanayicimizin gerekse de bütün sektörlerle büyük bir gelişme göstereceğini ve ülkemiz için çok büyük hizmetlere imza atacaklarına inanıyorum. çözebildiğimiz ve çözemediğimiz sorunlarımız var ama çözemedik diye de burada bırakmıyoruz. Bu konuda ısrarcı ve inatçı olacağız ki istediğimizi elde edelim. Kayseri'mizin çok önemli başarı hikayeleri var ama bizim bunlarla yetinmemiz, gelecek nesillerimize haksızlık olur. Bunun için biz Kayseri olarak, yeni başarı hikayeleri yazmalıyız. Bundan sonra da daha fazla üretim, ihracat ve istihdam anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Her zaman sanayicimiz ve üreticimiz bizi arayabilir dertlerini iletebilir" dedi.



Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, önümüzdeki günlerde faiz oranlarının azalmasıyla zor günlerin atlatılacağını ve problemlerin çözüleceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Son 5 yılda, 10'a yakın seçim geçirdik ve inşallah son seçimi de 23 Haziran'da tamamlamış olduk. Biz hep 4-5 yıl seçimsiz dönemden bahsediyorduk, inşallah 4 yıl net seçimsiz bir dönem yaşayacağız. İktidar veya muhalefet tarafından, herhangi bir şekilde yeniden seçim gündeme getirilirse vebali boynuna dedik. Çünkü şu anda Türkiye'nin, yeni bir seçimle uğraşmak için ne hali ne de zamanı var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ay sonunda hem G20 var hem de Çin ile beraber çok önemli yerlere ziyaretleri var. Oradan da hayırlı sonuç almak kısmet olur İnşallah. Herkesin konuştuğu problemleri hep birlikte çözeceğimize inanıyorum. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan sayın Ekrem İmamoğlu'nu da buradan tebrik etmek istiyorum. Allah hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Amerikan Merkez Bankası FED'in ve Amerika'nın aldığı kararla, bir para sıkılaştırma politikası başlatılarak faizler yükseltildi. Türkiye'de de bol ve ucuz paranın olduğu bir dönem yaşadık ve dönüşü çok uzun zaman alacak yatırımlar yaptık. Şu anda hem dövizdeki oynamalar, hem faiz oranları hem de işsizlik özellikle sanayi şirketlerimiz zorlamaya devam ediyor. FED ve Amerika'nın faiz oranlarında ilerleyen günler için düşüş yapacağına dair çok ciddi emareler var. Dünyadaki ekonomistlerin bu konuda net görüşleri var. Türkiye'nin bu dönemde en büyük sıkıntısı dış kaynağı ucuza bulabilmek. Çünkü borcumuzun çevrilebilir olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte yaklaşık 177 milyar Dolar dış borç yükümlülüğümüz var. Beklediğimiz faiz düşümü ve ekonomimizin kalkınmasıyla bu dönemi de atlatacağız. Mobilya sektöründeki KDV indiriminin devam etmesinin üreticiyi olumlu yönde etkilediğini düşünerek devam etmesini istiyoruz. Devam eden indirimler en büyük ihracatımız olan mobilyada satışları büyük oranda etkileyerek, katkı sağlayacaktır" - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

