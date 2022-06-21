Türkiye'de en uzun gündüz nerede yaşanacak?

Bugün yılın en uzun gününü yaşayacağız. 21 Haziran ile birlikte Kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış mevsimi resmi olarak başlıyor. Bu dönemde üzerinde bulunduğumuz Kuzey yarımküreye güneş ışınları en dik açıyla gelirken, Güney yarımkürede ise tam tersi yaşanıyor. Peki 21 Haziran'ın özellikleri neler?

21 Haziran ne anlama geliyor?

Yaz gün dönümü olarak da adlandırılan 21 Haziran, Kuzey yarımkürede yaşayanlar için yazın başlangıcını simgeliyor. Dünya'nın eksen eğikliği nedeniyle dünyanın bir kısmı yazı yaşarken diğer bir kısmı ise kışa merhaba diyor. Bu tarihte Kuzey yarımkürede gölgeler en kısa halini alırken, Güney yarım kürede ise en uzun gölgeler oluşacak. Yengeç dönencesi üzerinde ise saat 12.00'da gölge boyu sıfıra inecek.

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Bizim için yaz gündönümü olan 21 Haziran'da güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik olarak ulaşır. Bu tarihte Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde kalan bölgeler için yılın en uzun günü yaşanır. Türkiye bu tarihte yaklaşık olarak 15 saat boyunca gündüzü yaşayacak.

Ülkemizin en kuzeyinde yer alan Sinop'ta gündüz süresi en uzun olurken, Hatay'da ise daha kısa bir gündüz yaşanacak. Buna göre Sinop'ta güneş 05.04'te doğup 20.19'da batacak. 15 saat 15 dakika gündüz yaşayacak olan Sinop'ta gece süresi ise sadece 8 saat 45 dakika olacak.

Diğer yandan Hatay'da güneş 05.17'de doğacak. 14 saat 39 dakika gündüz süresine sahip olacak olan en güney ilimizde güneşin batma saati ise 19.56. Hatay'da gece 9 saat 21 dakika olarak yaşanacak. Yaz mevsiminde gündüz süreleri kuzeyde daha fazla olacak.

Bu tarihte aynı zamanda aydınlanma çemberi güney kutup dairesini teğet geçecek. Güney Kutbu 21 Haziran'da güneş ışınlarından yararlanamazken, Kuzey Kutbu ise 24 saatlik bir gündüz yaşayacak. Bu tarihten sonra ise Kuzey yarımkürede günler kısalmaya başlarken, Güney yarımkürede günler uzayacak.

Gün dönümleri

21 Mart: Gece ve gündüz süresi eşittir. Kuzey yarımküre için ilkbahar, Güney yarımküre için son bahar başlar.

21 Haziran: Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede yazın, Güney yarımkürede kışın başlangıcı olarak kabul edilir.

23 Eylül: Gece ve gündüz süresi eşittir. Kuzey yarımküre için sonbahar, Güney yarımküre için ilkbahar başlar.

21 Aralık: Kuzey yarımkürede en uzun gece en kısa gündüz yaşanır. Kuzey yarımkürede kışın, Güney yarımkürede yazın başlangıcı olarak kabul edilir.

Yılın en uzun günü sizler için de aydınlık geçmesini diliyoruz. Peki siz 21 Haziran hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.