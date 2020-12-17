Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti - Son Dakika

Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti

17.12.2020 19:37
Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 209 olarak kayda geçti, 243 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti,

Son 24 saatte 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680, vefat sayısı 17 bin 364, ağır hasta sayısı 5 bin 803 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu: Yurt dışındaki bütçe planlamasını F.Bahçe'ye getirmeyi planlıyoruz Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, sözlerini inkar etti: Nerede söyledim Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın
İki çocuğun şırıngalı çikolata yüzünden ölmesiyle ilgili davalarda farklı kararlar İki çocuğun şırıngalı çikolata yüzünden ölmesiyle ilgili davalarda farklı kararlar         
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi         
19:05
Yavru köpeği ezen taksi şoförü arkasına bile bakmadan gitti! O anlar kamerada Yavru köpeği ezen taksi şoförü arkasına bile bakmadan gitti! O anlar kamerada         
18:02
Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu         
17:39
Samsun'da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Samsun'da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:05
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı         
16:21
Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü         
15:40
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı         
09:01
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 19:47:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de en yüksek Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei