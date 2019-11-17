Son Dakika Haberleri: Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar Hatay'da görüntülendi
Son Dakika Genel Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar Hatay'da görüntülendi - Son Dakika

Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar Hatay'da görüntülendi

6 saat önce

- Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar Hatay'da görüntülendi Memeli bulutlar ile gün doğumunun muhteşem manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

- Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar Hatay'da görüntülendi

Memeli bulutlar ile gün doğumunun muhteşem manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

HATAY - Türkiye'de ender olarak görünen memeli bulutlar kümesi Hatay'da görüntülendi.

Genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görünen, ülkemizde ise nadiren görülen memeli kümülüs olarak adlandırılan bulutlar Hatay'ın deniz kıyısına en uç noktasındaki Samandağ ve Yayladağı ilçelerinin kesiştiği bölgede görüntülendi. Bu bulut kütlelerinin alt kısmında pürüzsüz yuvarlak kabarmalar oluşuyor.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'da sık sık görülen memeli bulut kümeleri ülkemizde ise çok ender görülüyor. Sabah güneşin doğduğu saatlerde ortaya çıkan memeli bulutlar güneşin doğuşu ile birlikte muhteşem bir doğa manzarası oluşturdu.

Güneşin batışının en güzel izlendiği bölgelerden birisi olan İskenderun Körfezinde ise gün batımının muhteşem manzarası 4 mevsim farklı güzelliklere sahip olan Türkiye'nin bir başka güzelliği olarak objektiflere yansıdı.

Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar Hatay'da görüntülendi

Samandağ, Türkiye, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar Hatay'da görüntülendi
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