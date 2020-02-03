Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği ortalamasının 7 katından daha yüksek

Türkiye'de 2020'nin ilk ayında enflasyon yüzde 1,35 artarak yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ise Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 7 katından daha yüksek. 2019 yılının sonunda Türkiye'de enflasyon yüzde 11,8 olurken AB'de yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020'nin ilk ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35 artarak yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Peki, Avrupa ülkelerinde durum ne?