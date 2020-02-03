Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği ortalamasının 7 katından daha yüksek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği ortalamasının 7 katından daha yüksek - Son Dakika Dünya

Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği ortalamasının 7 katından daha yüksek

6 saat önce

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ise Türkiye’de enflasyon Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 7 katından daha yüksek. 2019 sonunda Türkiye’de enflasyon yüzde 11,8 olurken AB’de ise yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği ortalamasının 7 katından daha yüksek, System.String[]

Türkiye'de 2020'nin ilk ayında enflasyon yüzde 1,35 artarak yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ise Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 7 katından daha yüksek. 2019 yılının sonunda Türkiye'de enflasyon yüzde 11,8 olurken AB'de yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020'nin ilk ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,35 artarak yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Peki, Avrupa ülkelerinde durum ne?

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Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:23 
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