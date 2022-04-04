Türkiye'de enflasyon son 20 yılın zirvesinde - Son Dakika
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Türkiye'de enflasyon son 20 yılın zirvesinde

04.04.2022 12:16
Türkiye'de enflasyon son 20 yılın zirvesinde

Türkiye'de Mart ayında yıllık bazda yüzde 61,14 artan enflasyon, bir kez daha son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye'de Mart ayında yıllık bazda yüzde 61,14 artan enflasyon, bir kez daha son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü. TÜİK verilerine göre, enflasyon aylık bazda ise yüzde 5,46 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,14 arttı. TÜFE ise bir önceki aya kıyasla yüzde 5,46 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Mart'ta aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 32,67 ile motorinde görüldü. Motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.

Mart'ta en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 9,91 ile domates, yüzde 9,7 ile elektrik ücreti, yüzde 8,73 ile ıspanak izledi.

TÜİK verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 99,12 ile ulaştırma oldu. Ulaştırmayı yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası takip etti.

Açıklanan enflasyon, Mart 2002'den beri kaydedilen en yüksek seviyeyi ortaya koydu. Mart 2002'de enflasyon yüzde 65,1 olarak kaydedilmişti.

ENAG'a göre enflasyon yüzde 142

Bir grup akademisyenin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) hesaplamasına göreyse Mart ayında enflasyon yıllık bazda 142,63, aylık bazda yüzde 11,93 oldu.

TÜİK, Şubat ayında enflasyonu yıllık bazda yüzde 54,44 olarak duyurmuştu. Bu artış da Mart 2002'den beri kaydedilen en yüksek enflasyona işaret etmişti.

DW/ CÖ,ET

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Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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