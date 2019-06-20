Son Dakika Haberleri: "Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak"
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"Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak"

42 dakika önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, Fitch Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, Fitch Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.
Fitch Ratings'in gelişen piyasalara ilişkin Londra'da düzenlendiği toplantıda yatırımcılara sunum yapan Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Parker, Türkiye'de cari açığın düştüğüne işaret ederek, "Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici. Bununla birlikte Fitch'in pozitif görünüm belirlemesi için daha fazla ilerleme görmesi gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı düşük kalmayı sürdürecek." değerlendirmelerinde bulundu.
Edward Parker, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yönelik eleştirilerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Londra, Fitch, Türkiye, Ekonomi
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