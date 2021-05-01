TÜRKİYE'DE ERKEK BAŞROL OYUNCUSU DAHA FAZLA PARA KAZANIYOR! - Son Dakika

TÜRKİYE'DE ERKEK BAŞROL OYUNCUSU DAHA FAZLA PARA KAZANIYOR!

01.05.2021 02:00
TÜRKİYE'DE ERKEK BAŞROL OYUNCUSU DAHA FAZLA PARA KAZANIYOR!, System.String[]

Jülide Ateş'in sunumuyla ekranların gündem yaratan, gündemi değiştiren programı 40, 30 Nisan Cuma akşamı Türkiye'nin yeni nesil dijital içerik platformu GAİN'de oyuncu Nursel Köse'yi ağırladı.

Nursel Köse 40'ta, çocukluğundan bugüne dek olan yaşamını, oyunculuğunu, evliliğini, kadınlara ve erkeklere bakış açısını, Almanya'daki yaşamını, yaşadığı ırkçı saldırıları, mesleğini anlattı. Jülide Ateş, Nursel Köse'ye Cem Yılmaz için kurduğu "Komedi yapan herkes o zavallı adamla, Cem Yılmaz'la ölçülüyor" cümlesinden, Nurgül Yeşilçay'ın "Nursel Köse'ye çok kırgınım" açıklamasını da sordu.

İşte Nursel Köse'nin cevaplarıyla 40'tan satır başları:

Her evlilik yıldönümünde rutine koyduk, birbirimize soruyoruz 1 sene daha evli kalalım mı, devam etsin mi?

Türkiye'de kadın sevilmeyen bir varlık. Kadınlar korunmuyor, korunmayan bir şeyin sevildiğine inanmıyorum. Bir ağacı koruruz gider sularız, bir hayvanı koruruz mamasını veririz bakarız, hasta görürsek doktora götürürüz, bir yardım ederiz. Ama kadınların artık korunmadığını, onun da sevgisizlikle alakası olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızı sevmiyoruz artık, öyle bir duygudayım.

Türkiye'de mizah birkaç erkeğin tekelinde

***

Erkek başrol oyuncusu daha fazla para kazanıyor. O eve ekmek götürecek diye! Biz de eve ekmek götürüyoruz şampuan götürmüyoruz!

NURGÜL YEŞİLÇAY'I ARAMA İHTİYACI HİSSETMEDİM

Jülide Ateş Nurgül Yeşilçay'ın olaylı Paramparça dizisi ayrılığı sonası Köse'nin kendisini hiç arayıp sormadığını ve bu yüzden ona kırgın olduğun hatırlatarak, Nursel Köse'ye vefasız mısın diye sordu.

Köse: Vefasız olabilirim, vefa neyse bugün ki çağda, hele ki bizim branşta! Bir dizi çektiğimizde çok yoğun bir şekilde yanyanasın, kendi ailenden çok bütün dizi efradını görüyoruz, dizi bitince başka işler başlıyor ve otomatikten kopuyoruz, ben zaten sürekli arkadaşlıklar götüren bir insan değilim, arkadaşlığımı koruyamıyorum. Bir araya geldiğimizde de 10 yıl bile geçse, aynı noktadan başlayabiliyorum. Nurgül'le helalleşmemiz olmadı, Nurgül dobradobur, çok takdir ettiğim bir oyuncu, Koç Burcu, ayakları yerde olan, güçlü kadın. Orada alındığı noktalar olabilir. Diziden ayrılmadan önce konuştuk, bir insan bana derse 'kararlıyım bitireceğim' tekrar arama ihtiyacını hissetmedim. Kırgındır, ama sebebini anlamıyorum! Bana kırgın olduğu sebep bana biraz yabancı, kendisine buradan öpücük yolluyorum.

CEM YILMAZ'DAN KİM KORKMAZ?

Jülide Ateş, Nursel Köse'ye Cem Yılmaz için kurduğu "Komedi yapan herkes o zavallı adamla, Cem Yılmaz'la ölçülüyor" cümlesini hatırlatarak, "Nursel Köse Cem Yılmaz'dan korktu mu?" sorusunu yöneltti. İşte Köse'nin yanıtı: "Cem Yılmaz'la tanıştım. Aynı kulvara getirilmek yanlış, o bir erkek komedyen, erkek kafası. Bir kadının yaptığı iş bambaşka olacaktır. Cem Yılmaz'dan kim korkmaz ayrıca? Standartların en üzerine çıkmış, o yüzden dedim belki 'engel oluyor bir sürü genç yeteneğin önünde onun gibi olmak' düşüncesi… Halbuki onun gibi olmadan da komedi yaşamalı, var olmalı… Almanya'da her şehrin küçük sahne dediği, 80-90 koltukluk salonlar vardır ve dolar taşar. Ben böyle bir kültürden geldiğim için, başka bir rahatlıktaydım. Ama burada geldiğimde gördüğümde, oyuncu arkadaşlara hadi gelin yapalım dediğimde 'ama Cem gibi iyi olmazsam burada sahneye çıkılmaz ki' diyorlardı. Herkes Cem Yılmaz'ı kendine engel edinmiş.

EVLİLİĞİN DÜNYADA İYİ BİR ALTERNATİFİ YOK!

JÜLİDE ATEŞ: Evlilikten korktunuz mu?

NURSEL KÖSE: Her zaman korktum, halen de korkum var. Evlilik çok ilginç bir durum ve dünyada iyi bir alternatifi de yok. Bütün yollar eninde sonunda evliliğe dayanabiliyor. Almanya'da bir yerde okudum, aslında evlilik anlaşmalı olmalı, 10 ar yıllık anlaşmalar halinde olmalı. 10 yılın sonunda, uzatmak istiyorsan bir 10 yıl uzatabilirsin, uzatmak istemiyorsan da daha rahat kopabilirsin gibiydi… Beni inanılmaz cezbeden bir yazıydı…

IRKÇI SALDIRILARDAN HER SEFERİNDE KIL PAYI KURTULDUM!

JÜLİDE ATEŞ: Nursel Köse ırkçılığa maruz kaldı mı?

NURSEL KÖSE: Kaldım. En kaba ırkçılığa… Etrafımı 10-15 dazlak çevirip, dans eder gibi etrafımda dönüp yere tükürdüler! Fark etmez nereye tükürürse, sana tükürmüş oluyor o anlamda! Buna benzer 3 olay yaşadım, üçünde de Tanrı bütün auramı kapattı, öyle bir duygudaydım, bunlar bana dokunmasın… 3 kere böyle önemli olay oldu her seferinde kıl payı kurtuldum. Nursel Köse olarak yapılan bir atak değildi, kara kaş kara göz kara saçlı bir kadına… Bir fiske almadan, zararsız ve o dönemi onun travmasıyla geçirdim.

TÜRKİYE'DE ERKEK BAŞROL OYUNCUSU DAHA FAZLA PARA KAZANIYOR!

Jülide Ateş, Nursel Köse, Cem Yılmaz, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin TÜRKİYE'DE ERKEK BAŞROL OYUNCUSU DAHA FAZLA PARA KAZANIYOR! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi
Peş peşe vurgunların ardından kripto para piyasasına yeni düzenleme yapıldı Peş peşe vurgunların ardından kripto para piyasasına yeni düzenleme yapıldı         
01:06
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı         
23:36
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış         
18:14
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza         
16:44
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu         
15:44
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum         
12:49
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 03:26:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKİYE'DE ERKEK BAŞROL OYUNCUSU DAHA FAZLA PARA KAZANIYOR! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement