Türkiye'de esnaf, Ahi diyarında panayırda buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'de esnaf, Ahi diyarında panayırda buluştu - Son Dakika

Türkiye'de esnaf, Ahi diyarında panayırda buluştu

17 dakika önce

Kırşehir'de, Cacabey Meydanı'nda kurulan yöresel ürünler fuarı ile esnaf Ahi diyarında buluştu.

Türkiye'de esnaf, Ahi diyarında panayırda buluştu, System.String[]

Kırşehir'de, Cacabey Meydanı'nda kurulan yöresel ürünler fuarı ile esnaf Ahi diyarında buluştu.


Cacabey Meydanı'nda kurulan fuar ile şehir ekonomisine katkı sağlanması amaçlanırken Kırşehirli vatandaşların yağışlı havaya rağmen Cacabey Meydanı ilgi odağı oldu. Ahiler diyarı Kırşehir, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen esnaflarında ilgisi ile karşılandı.


Esnaf Odaları Birliği, Ticaret Sanayi Odası ve Kırşehir Belediyesinin katkıları ile oluşturulan ve yöresel lezzetlerin sergilendiği meydanda kültürel lezzetlerin tanıtımlarının yapıldığı görsel şovlar kadar farklı kültürlerin yemekleri de vatandaşın ilgisi ile karşılandı.


Kırşehir'e Hatay'dan gelen Ramazan Arslan, "Kırşehir'e, yöremizi tanıtmak için geldik. Halktan çok yoğun bir ilgi var. Buradan elde edilen gelirin de Kırşehir Belediyespor'a destek olarak verilmesi adına buradayız"dedi.


Tatlılar diyarı Gaziantep'den gelen Mehmet Bozgeyik ise tatlı hazırlanışı şovu ile fuar alanında ilgi gördü. Bozgeyik ilgi karşısında yaptığı açıklamada, "Fuar alanında açılan alanda yerimizi aldık. Fuar alanına katılmamızdaki amaçlardan bir tanesi ise Kırşehir Belediyespor'a destek olmak. Kırşehir'de de iki aylık esnafız. Antep'deki ekibimizle geldik"diye konuştu. Türkiye genelinde farklı bölgelerden gelen 140 esnafı ağırlayan Kırşehir Cacabey Meydanı'nda çocuklar için de sirk gösterileri sunuluyor.


Şehirde ekonomik sirkülasyon sağlanıyor


Ahiler diyarı Kırşehir'de, ekonomik sirkülasyonun sağlandığını belirten Türk-Alman İşverenler Birliği Türkiye Temsilcisi Murat Okçu, "Kırşehir'e, ekonomik olarak bu tarz festivallerle katkılar sunuyoruz. Kırşehir'e gelen 140 standın en az 3 çalışanı olsa yaklaşık 500 kişi burada istihdam ediliyor. Konaklama, gıda harcaması ve alış-verişler ile yapılan sunumlarda Kırşehir esnafına da katkılar sunuluyor. İlçeler ve okullardan da sirk organizasyonu için talepler var. Ekonomik sıkıntının alt organizasyonlar ile moral veriyoruz. Fiyat karşılaştırma şartları da sunarken üreticilerle anlaşma fırsatları da doğuyor" ifadelerini kullandı.


Alanı ziyaret eden ve alış-veriş yapan Kırşehirlilerden Mehmet Bayındır ve Alparslan Demirbaş ise Cacabey Meydanı'ndaki fuar alanı ile ilgili düşüncelerini şöyle anlattı:


"Alışveriş yapıyor ve fuar alanını ziyaret ederek farklı kültürleri görüyorum. Şehrimizin sosyal etkinliklere ihtiyacı var. 81 ilden gelen esnaflar yörelerinin lezzetlerini ve kültürlerini getirerek Kırşehir Belediyespor'a da katkı sunuyor. Fuar organizesini yapan kooperatifler ödeme de yapıyor."


Şehir meydanında destek amaçlı kurulan fuarla ilgili sosyal medyada geniş yer bulun esnaf şikayetçi yazıları da şehrin gündeminde bir süre yer aldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:54 Kaynak: İHA
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