Türkiye'de esnaf sayısı 2 milyona yaklaştı - Son Dakika

Türkiye'de esnaf sayısı 2 milyona yaklaştı

Türkiye'de esnaf sayısı ağustos sonu itibarıyla 2 milyona yaklaşırken, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en fazla olan il yüzde 4,3 ile Burdur, en az olduğu il ise yüzde 0,97 ile Şırnak olarak belirlendi.

Türkiye'de esnaf sayısı 2 milyona yaklaştı, System.String[]

Türkiye'de esnaf sayısı ağustos sonu itibarıyla 2 milyona yaklaşırken, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en fazla olan il yüzde 4,3 ile Burdur, en az olduğu il ise yüzde 0,97 ile Şırnak olarak belirlendi.

AA muhabirinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 31 Ağustos itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 1 milyon 953 bin 120'ye ulaştı. Bu esnaflara ait 2 milyon 103 bin 745 iş yeri kayıtlara geçti.

Esnaf sayısı, nüfus yoğunluğuna göre en fazla il Burdur olarak belirlendi. Yaklaşık 271 bin nüfusa sahip Burdur'da esnaf sayısı 11 bin 638'i bulurken, bu rakamın kentin nüfusuna oranı yüzde 4,3 oldu. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller sırasıyla yüzde 4,21 ile Muğla, yüzde 4,01 ile Çanakkale, yüzde 3,96 ile Artvin ve yüzde 3,91 ile Edirne olarak kaydedildi.

Öte yandan Şırnak, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en az olduğu il olarak sıralamada yer aldı. Kentteki esnaf sayısı ağustos sonu itibarıyla 5 bin 146 oldu. Buna göre Şırnak nüfusunun sadece yüzde 0,97'si esnaflık yapıyor. Şırnak'ı yaklaşık yüzde 1,01 ile Batman yüzde 1,29 ile Diyarbakır, yüzde 1,36 ile Ağrı, yüzde 1,42 ile Siirt takip ediyor.

Nüfusun yüzde 2,3'ü esnaf

İllere göre incelendiğinde Türkiye'de esnaf sayısı 240 bin 411 ile en fazla İstanbul'da bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'deki toplam esnafın yüzde 12'sini oluşturuyor.

İstanbul'u 121 bin 527 esnafla İzmir, 100 bin 535 esnafla Ankara, 84 bin 901 esnafla Antalya ve 77 bin 290 esnafla Bursa takip etti.

Esnaf sayısı en az olan il ise Bayburt oldu. Bayburt'ta sadece 2 bin 1 esnaf faaliyet gösteriyor. Bu kenti 2 bin 302 esnafla Tunceli, 2 bin 436 esnafla Ardahan, 3 bin 418 esnafla Gümüşhane ve 3 bin 436 esnafla Iğdır izledi.

Geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişilik nüfusa sahip Türkiye'de esnaf sayısı, toplam nüfusun yüzde 2,3'ünü oluşturuyor. Bir başka ifadeyle Türkiye'de her 100 kişiden yaklaşık 2'si esnaflıkla ekmeğini kazanıyor.

Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf sayısına sahip iller şöyle:

İLEsnaf Sayısıİşyeri Sayısıİlin NüfusuEsnaf/Nüfus (Yüzde)Oda Sayısı
BURDUR11.63812.875270.7964,3025
MUĞLA41.42050.730983.1424,2136
ÇANAKKALE21.71625.054542.1574,0132
ARTVİN6.7607.287170.8753,9618
EDİRNE16.19917.477413.9033,9134

Nüfus yoğunluğuna göre en az esnaf sayısına sahip iller şunlar:

İLEsnaf Sayısıİşyeri Sayısıİlin NüfusuEsnaf/Nüfus (Yüzde)Oda Sayısı
SİİRT4.6875.010330.2801,42%13
AĞRI7.2857.762536.1991,36%13
DİYARBAKIR22.68423.5161.756.3531,29%42
BATMAN6.1736.415608.6591,01%6
ŞIRNAK5.1465.537529.6150,97%9

Türkiye'de en fazla esnaf sayısına sahip olan iller şöyle sıralandı:

İLEsnaf Sayısıİşyeri Sayısıİlin NüfusuEsnaf/Nüfus (Yüzde)Oda Sayısı
İSTANBUL240.411250.28915.519.2671,55157
İZMİR121.527133.4714.367.2512,78128
ANKARA100.535106.3315.639.0761,78111
ANTALYA84.90198.6502.511.7003,3875
BURSA77.29084.9173.056.1202,53104

Türkiye'de en az esnaf sayısına sahip olan iller şöyle sıralandı:

İLEsnaf Sayısıİşyeri Sayısıİlin NüfusuEsnaf/Nüfus (Yüzde)Oda Sayısı
IĞDIR3.4363.558199.4421,727
GÜMÜŞHANE3.4183.782164.5212,0813
ARDAHAN2.4362.58697.3192,503
TUNCELİ2.3022.56284.6602,725
BAYBURT2.0012.08184.8432,366

Türkiye, Burdur, Şırnak, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de esnaf sayısı 2 milyona yaklaştı - Son Dakika Ekonomi

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