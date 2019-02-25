Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Ev Sahibi Olmak İsteyenlerin Sayısı Artıyor

Türkiye'de Ev Sahibi Olmak İsteyenlerin Sayısı Artıyor

2 saat önce

Türkiye'de bireylerin yüzde 60,4'ü oturduğu evin sahibiyken, istatistiklere göre, 5 milyon aile ev sahibi olmak istiyor.

Türkiye'de Ev Sahibi Olmak İsteyenlerin Sayısı Artıyor, System.String[]
Türkiye'de bireylerin yüzde 60,4'ü oturduğu evin sahibiyken, istatistiklere göre, 5 milyon aile ev sahibi olmak istiyor.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenlerin sayısı artıyor.

Türkiye'de bireylerin yüzde 60,4'ü oturduğu evin sahibiyken, istatistiklere göre, 5 milyon aile ev sahibi olmak istiyor.

Hanehalkı ortalaması ve konut stokları göz önünde bulundurulduğunda, gelecek yıllarda gayrimenkul satışlarında herhangi bir sorun yaşanmayacağı öngörülürken, emlak sektöründe bu yılın daha da hareketli geçeceği düşünülüyor.

Oturum amaçlı konutlar, uygun ödeme koşullarını hedefleyenler tarafından daha çok tercih ediliyor. Bu durum, alıcıları faizsiz konut sistemine yönlendiriyor.

İstatistiklere göre, aylık ortalama 10 bin civarında, yıllık 120 bin konut satışı yapılıyor.

"Yüzde 100'ün üzerinde seviyelerde büyüme gösterdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, faizlerin yüksek seviyelere çıkmasıyla birlikte faizsiz ev almanın gayrimenkul piyasasında ciddi hareketlilik sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda kredili ev satışları yüzde 37'den yüzde 5'e düşerken, ev sahibi olmak isteyenler tasarrufa dayalı ev sistemine yöneldiler. Sektör, 2018 yılında ortalama yüzde 50 ila 70 arasında büyüme gösterirken, Birevim özelinde geride bıraktığımız yıllara baktığımızda yüzde 100'ün üzerinde seviyelerde büyüme gösterdik. Sektörün toplam satışlardaki payı 2018 yılında yüzde 2,5 seviyelerindeyken, 2019'da yüzde 5 olmasını bekliyoruz. Faizsiz konut alma sisteminin geçen yıl emlak sektörüne sağladığı katkı, 2019'da da büyüyerek devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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