Türkiye'de evden internete erişim oranı yüzde 88 oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'de evden internete erişim oranı yüzde 88 oldu - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'de evden internete erişim oranı yüzde 88 oldu

6 saat önce

Avrupa'da evde internet erişimi olan hanelerin yüzdesi açıklanırken, Türkiye'de bu oranın 4 puan artarak yüzde 88'e çıktığı duyuruldu.

Türkiye'de evden internete erişim oranı yüzde 88 oldu, System.String[]

Avrupa'da evde internet erişimi olan hanelerin yüzdesi açıklanırken, Türkiye'de bu oranın 4 puan artarak yüzde 88'e çıktığı duyuruldu. Evde internet erişiminin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 98 ile Norveç, İzlanda ve Hollanda olarak kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre internet ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 121 bin 631 olarak kayıtlara geçti. İnternet kullanımı ile çıkan haber sayısı ise 5 bin 216 olarak saptandı. Haber içerikleri incelendiğinde de gençlerde ve çocuklardaki internet kullanım saatlerinin fazlalılığı ön planda oldu.

TÜRKİYE'DE EVDEN İNTERNET ERİŞİMİ ARTTI

Ajans Press'in, EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa'da evde internet erişimi olan hanelerin yüzdesi belli oldu. Türkiye'de internete erişebilen hane halklarının oranın yüzde 88 olduğu duyuruldu. Evde internet erişiminin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 98 ile Norveç, İzlanda ve Hollanda olarak kaydedildi. 39 ülkenin yer aldığı araştırmada evde internet erişiminin en düşük olduğu ülke yüzde 72 ile Bosna Hersek olarak belirlendi. Türkiye'nin evden internete erişim oranın 2018 yılı ile kıyaslandığında da 4 puan artış gösterdiği belirtildi.16- 74 yaş arası kişilerin değerlendirildiği araştırmada, internet erişiminin en yüksek olduğu diğer ülkeler ise yüzde 96 ile Birleşik Krallık, İsveç ve İsviçre, yüzde 95 ile de Almanya ve Danimarka olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.


Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 dönem milletvekilliği yaptı, "Her şey daha güzel olacak" diyerek istifa etti
Antalyaspor'da Jahovic imzaladı! Ersan Adem Gülüm'le anlaşıldığı açıkladı Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:45:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de evden internete erişim oranı yüzde 88 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]