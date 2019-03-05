Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Evi Olan 12 Bin Kişi Tespit Edildi

Türkiye'de Evi Olan 12 Bin Kişi Tespit Edildi

1 saat önce

HOLLANDA'da yayınlanan Volkskrant gazetesinde yer alan haberde, Türkiye'de mal varlığı olduğu halde sosyal yardımlardan faydalananların, belediye tarafından tespit edilse de yasal olarak tekrar belediyeden sosyal yardım alma hakkının olduğu yer aldı.

Türkiye'de Evi Olan 12 Bin Kişi Tespit Edildi, System.String[]
HOLLANDA'da yayınlanan Volkskrant gazetesinde yer alan haberde, Türkiye'de mal varlığı olduğu halde sosyal yardımlardan faydalananların, belediye tarafından tespit edilse de yasal olarak tekrar belediyeden sosyal yardım alma hakkının olduğu yer aldı. Buna göre, Hollanda'da sosyal ödenek alan bir kişi Türkiye'de ev veya arsa sahibiyse belediye bu kişinin ödeneğini hemen durduruyor. Verilen ödeneği faizi ve masrafı ile birlikte geri alıyor.

Haberde, kişinin mal varlığı tespit edildikten sonra belediyeye ödeyeceği borç Türkiye'deki mal varlığının değerinden fazla ise Hollanda'da tekrar yasal olarak sosyal yardım alma hakkı doğduğu yer aldı. Ayrıca, sosyal yardım alan kişinin nakit 6 bin Euro'su yoksa da sosyal yardım alma hakkına sahip. Yapılan araştırmalara göre ise hem sosyal ödenek alan hem de Türkiye'de yatırımı olan 12 bin kişi tespit edildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:20 

Hollanda, Türkiye, Güncel
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