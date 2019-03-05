Türkiye'de Evi Olan 12 Bin Kişi Tespit Edildi
1 saat önce
HOLLANDA'da yayınlanan Volkskrant gazetesinde yer alan haberde, Türkiye'de mal varlığı olduğu halde sosyal yardımlardan faydalananların, belediye tarafından tespit edilse de yasal olarak tekrar belediyeden sosyal yardım alma hakkının olduğu yer aldı.
HOLLANDA'da yayınlanan Volkskrant gazetesinde yer alan haberde, Türkiye
'de mal varlığı olduğu halde sosyal yardımlardan faydalananların, belediye tarafından tespit edilse de yasal olarak tekrar belediyeden sosyal yardım alma hakkının olduğu yer aldı. Buna göre, Hollanda
'da sosyal ödenek alan bir kişi Türkiye'de ev veya arsa sahibiyse belediye bu kişinin ödeneğini hemen durduruyor. Verilen ödeneği faizi ve masrafı ile birlikte geri alıyor.
Haberde, kişinin mal varlığı tespit edildikten sonra belediyeye ödeyeceği borç Türkiye'deki mal varlığının değerinden fazla ise Hollanda'da tekrar yasal olarak sosyal yardım alma hakkı doğduğu yer aldı. Ayrıca, sosyal yardım alan kişinin nakit 6 bin Euro'su yoksa da sosyal yardım alma hakkına sahip. Yapılan araştırmalara göre ise hem sosyal ödenek alan hem de Türkiye'de yatırımı olan 12 bin kişi tespit edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:20
Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum
Netflix, Türkiye Fiyatlarına Zam Yaptı!
ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki
Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim