Gelin ve damadın gerdeğe girmesi için hazırlanan odayı görenler kısa süreli şok yaşadı - Son Dakika
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Gelin ve damadın gerdeğe girmesi için hazırlanan odayı görenler kısa süreli şok yaşadı

20.11.2022 19:14
Gelin ve damadın gerdeğe girmesi için hazırlanan odayı görenler kısa süreli şok yaşadı

Türkiye'de evlenen bir çiftin gerdeğe girmesi için hazırlanan oda görenleri şaşkına çevirdi. Odanın süsünün abartı olduğu gözlenirken, ayrıca masaya serilen yiyecekler de hayrete düşürdü.

Türkiye'de düğün merasimleri, kına, kız isteme ya da nişan sırasında kaydedilen ilginç görüntüler artık alışkanlık yarattı. Ancak son kaydedilen bir görüntü büyük bir yankı uyandırdı.

"KURUYEMİŞ ODASI"

Sosyal medyada paylaşılan kuruyemişli yatak odası viral oldu. Dünyaevine giren bir çiftin odalardan birini 'kuruyemiş odası' yapması dikkat çekerken oda sosyal medyada tartışma yarattı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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Damatlık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelin ve damadın gerdeğe girmesi için hazırlanan odayı görenler kısa süreli şok yaşadı - Son Dakika
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