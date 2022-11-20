Gelin ve damadın gerdeğe girmesi için hazırlanan odayı görenler kısa süreli şok yaşadı

Türkiye'de düğün merasimleri, kına, kız isteme ya da nişan sırasında kaydedilen ilginç görüntüler artık alışkanlık yarattı. Ancak son kaydedilen bir görüntü büyük bir yankı uyandırdı.

"KURUYEMİŞ ODASI"

Sosyal medyada paylaşılan kuruyemişli yatak odası viral oldu. Dünyaevine giren bir çiftin odalardan birini 'kuruyemiş odası' yapması dikkat çekerken oda sosyal medyada tartışma yarattı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.