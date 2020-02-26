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Türkiye'de evlenenler azaldı, boşananlar arttı; Boşanmalarda İzmir, evlenmelerde Aksaray lider
6 saat önce
Türkiye'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı, boşanmalarda İzmir, evlenmelerde Aksaray lider.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2019 yılında evlenmeler yüzde 2.3 azalırken, boşanmalarda yüzde 8 oranında büyük bir artış görüldü.
TÜİK, geçtiğimiz sene evlenen çift sayısını 541 bin 424, boşanan çift sayısını ise 155 bin 47 olarak açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:31
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