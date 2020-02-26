Türkiye'de evlenenler azaldı, boşananlar arttı; Boşanmalarda İzmir, evlenmelerde Aksaray lider - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de evlenenler azaldı, boşananlar arttı; Boşanmalarda İzmir, evlenmelerde Aksaray lider - Son Dakika Dünya

Türkiye'de evlenenler azaldı, boşananlar arttı; Boşanmalarda İzmir, evlenmelerde Aksaray lider

6 saat önce

Türkiye'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı, boşanmalarda İzmir, evlenmelerde Aksaray lider.

Türkiye'de evlenenler azaldı, boşananlar arttı; Boşanmalarda İzmir, evlenmelerde Aksaray lider, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2019 yılında evlenmeler yüzde 2.3 azalırken, boşanmalarda yüzde 8 oranında büyük bir artış görüldü.


TÜİK, geçtiğimiz sene evlenen çift sayısını 541 bin 424, boşanan çift sayısını ise 155 bin 47 olarak açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:31 
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