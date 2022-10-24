Türkiye'de fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemi resmen başlıyor!

Otomotiv sektöründeki olumsuz hava çip krizi, pandemi, Rusya- Ukrayna savaşı ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru gibi durumlar nedeniyle devam ediyor. Bu nedenle sıfır ve ikinci el demeden tüm otomobillerin fiyatları günden güne artıyor. Ancak sürekli artan fiyatlara rağmen vatandaşların daha uygun fiyatlı otomobiller alabilmeleri için önemli çalışmaların olduğunu da belirtelim. Zira önümüzdeki yıl başlayacağı açıklanan fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemiyle ikinci el pazarının üzerideki yük bir nebze olsun azalacak.

Fabrika çıkışlı ikinci el otomobil 2023 yılında başlayacak

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre Türkiye'de fabrika çıkışlı ikinci el otomobil dönemi 2023 yılında başlayacak. Bu bağlamda çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirten Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, ilk etapta 6 yaşına kadar olan araçların Bursa'da bulunan Renault fabrikasında yenileneceğini ve bu kriterin zamanla 10 yaşına kadar çıkarılacağını söyledi.

Bu program kapsamında otomobilin motoru dahil her aksamının yenilenme ihtimali söz konusu. Ayrıca sıfır araçlarda olduğu gibi kullanıcılara garanti de sunulacak. Bunun da iki yıl olacağı belirtiliyor. Bu gibi araçların alış satış işlemlerinde ise Türkiye'deki Renault bayi ağı devreye girecek.

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Bilindiği üzere Renault, bu programı Fransa ve İspanya'da Refactory ismiyle uyguluyor. Önümüzdeki yıldan itibaren ülkemizde de hizmete girecek bu projeyle birlikte vatandaşlara artan fiyatlara rağmen uygun fiyatlı ve garantili otomobiller sunulacak. Hatta Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, muhtemelen diğer şirketlerin de kendilerini taklit edeceğini ifade etti. Öte yandan bu hamleyle birlikte ülkemizde ikinci elin kaderini değiştireceklerini söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci otomobil işi tutar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!