Türkiye'de Faizleri, Enflasyonu Tek Haneli Sürece Adım Adım İndireceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen bu güçlü ve kararlı adımlar ve güçlü koordinasyonla, dünyanın beklenenden çok daha kısa sürede Türkiye 'nin bu yaşananların üstesinden gelmesini hayretle izlediğine şahit oldum, gittiğim her yerde bunu görüyorum." dedi.Albayrak, şehir merkezindeki bir otelde organize edilen, "Adım Adım Ekonomi " başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel anlamda Türkiye'nin en kıymetli ve en değerli illerinden biri olan Trabzon 'da hemşehrileri ile bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Göreve geldikleri ağustos ayından bu yana Türkiye olarak türlü türlü zorluklara göğüs germek ve mücadele etmek durumunda kaldıklarını ve Türkiye'ye yönelik finansal dalgalanmalar karşısında çok güçlü bir duruş sergilemeyi başardıklarını vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:"Komşumuz Rusya dünyanın iki süper gücünden bir tanesi. 2015 yılında benzer bir yaptırım ve kur saldırısına maruz kalması sonrası yaşadıklarını göz önünde bulundurduğumuzda yaklaşık 3 yıl gibi bir süre toparlanma süreci, 300 milyar dolardan fazla döviz rezervinin eritildiği, faizlerin yüzde 100'den fazla artışla birlikte yaklaşık 3 yılda toparlanmaya çalıştığı bir ekonomik saldırı süreci... Türkiye şükürler olsun 6 ay gibi hızlı bir sürede buna çok güçlü bir refleks gösterdi. Özellikle Türkiye'de göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar hayata geçirdiğimiz birçok reformlar, oluşturduğumuz ekonomik altyapı... 2008 küresel krizi dahi ki o dönemi en az etkiyle atlatan, en hızlı bu süreçten çıkan bir ülke olarak güçlü ve istikrarlı bir liderlikle 17 yıldır Türkiye ekonomisi bütün bu yaşananlardan, 2001 krizi, 2008 krizi, 2018 Ağustos'taki yaşanan tüm bu süreçlerden sistemini çok daha güçlendirerek bir adım daha ileriye giderek, bir ekonomik altyapıya kavuştu."Albayrak, bu süreçte, 17 Nisan 2017 referandumunda yeni sisteme "Evet" oyu veren her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da bunda çok büyük katkısı olduğunu düşündüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:"Niye? İcrai anlamda çok daha hızlı karar alan, hızlı reaksiyon veren, 2008'de 10 yıl önce aynı süreçlerde yeni ekonomiyle ilgili bakanlık, üçlü kararnameler, ekonomi koordinasyon kurulları, karar alma, karar alma... 8 ay, 10 ay, bir sene sürdü birçok süreç ama bu dönemde tüm bu yaşadığımız saldırılara iki ayda o kadar hızlı karar alarak, o kadar hızlı reaksiyon gösterdik ki. Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen bu güçlü ve kararlı adımlar ve güçlü koordinasyonla dünyanın beklenenden çok daha kısa sürede Türkiye'nin bu yaşananların üstesinden gelmesini hayretle izlediğine şahit oldum, gittiğim her yerde bunu görüyorum. Beklenti oydu birilerinin, 'Türkiye diz çökecek, en az iki, üç sene resesyon, ekonomi yerlerde, faizler yüzde 50-60'larda, enflasyon 30-40, Türkiye artık en az iki, üç sene toparlayamaz' beklenti buydu, bunu çok net görmeniz lazım ama elhamdülillah 3-5 aylık süreçte çok önemli adımlar attık. Özellikle bu açılmada en önemli yol haritamız, göreve geldiğimiz dönem ele aldığımız ve sizlerle, ekonomi dünyasıyla yurt içi ve yurt dışında paylaştığımız Yeni Ekonomi Programı oldu.""2019'un ilk çeyreği çok daha iyi bir büyüme rakamı geliyor""Yaşanan tüm bu gelişmeler, o gün birileri dalga geçse de veya burun kıvırsa da Yeni Ekonomi Programında neyi öngördüysek, ondan da iyi bir süreçle adım adım Türkiye yoluna ilerliyor." değerlendirmesinde bulunan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ağustos ayında yaşadığımız tüm bu spekülatif saldırıların etkileri ve yol açacağı olası sıkıntıları tüm boyutlarıyla, detaylı bir stratejiyle değerlendirdik. Türkiye 2001 krizinde 4 çeyrek küçüldü, eksi 10 bir çeyrekte küçüldü, 2008 finansal küresel krizde yine 4 çeyrek etkilendi, bir çeyrekte yaklaşık eksi 14,4 küçüldü ama tüm bunlara rağmen Türkiye 2018'in son çeyreğinde eksi 2, eksi 3 civarı bir şekilde kapadı. Öncü göstergelere bakıyorum, bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi bir performansı görüyoruz. Bırakın 4 çeyreği, 2 çeyrek bile belki görmeyeceğiz. Ocak, sanayi ve perakende rakamları aralığa göre bir artış, şubat, ocaktan 5-6-7 puan belki daha yukarıda, şubat ayı daha iyi gerçekleşti. Mart, ilk 15 gün rakamlarına baktık, seçime rağmen mart, şubattan daha iyi. Bu da öncü göstergelerle birlikte gösteriyor ki 'en kötü geride kaldı' dememizin sebebi o. 2019'un ilk çeyreği çok daha iyi bir büyüme rakamı geliyor ve ikinci çeyrekten itibaren Allah'ın izniyle ülkemizi hedeflediğimiz potansiyel büyüme sürecine çok hızlı ve güçlü adımlarla taşıyacağız."Bakan Albayrak, şunları söyledi:"Ekim, kasım, aralık aylarında özellikle özel bankalarımız kaynaklı reel sektöre yönelik kredi geri çağırmalarıyla yaşanan daralma ki bu rakam yaklaşık 70 milyar liradır. Ocak, şubat, martta attığımız adımlarla bu piyasadaki likidite tekrar girmeye başladı. O keskin bir şekilde bankalar tarafından... Kamuyla özel arasındaki farkı görüyoruz, fiyatlamalarda da görüyoruz, vadede de görüyoruz, KOBİ'de de değerde de esnaf kredisinde de görüyoruz ve bu çerçevede baktığımızda şubat ayındaki kredi piyasasındaki artış 43,5 milyar lira. Mart ayı asgari bu kadar, dolayısıyla ilk çeyrekte geçtiğimiz yılın son dönemindeki bu daralmayı biz likidite anlamında dolduruyoruz. Bu çerçeveden baktığımızda, öncü göstergelerin tamamı ekonomideki güvene dayalı bu olumlu adımların işaretlerini çok net bir şekilde ortaya koyuyor."Kısa vadede ekonominin kırılganlıklarını azaltmaya yönelik birçok tedbiri hayata geçirdiklerine ancak temel unsurun kısa, orta, uzun vadeli dedikleri tüm bu adımlarda köklü, kalıcı bir dönüşüm ortaya koymak olduğuna işaret eden Albayrak, "Hatırlayalım eylül, ekim aylarını piyasa faizleri yüzde 40'ları, 50'leri buldu, enflasyon yüzde 30'lara çıkacak, 25-30 gidiyor… Sadece ekim ayı sonrasında üç ay içerisinde faizler 20'lere, 20'lerin altına inmeye başladı. Bu yeterli mi? Olur mu yeterli. 2013 Mayıs ayında faizler 4'lere, 5'lere, 6'lara inmişti." diye konuştu."Bundan sonra artık seçim meçim yok, 4,5 sene Allah'ın izniyle yok"Bakan Albayrak, geçen hafta İstanbul Beyoğlu 'nda olduğunu belirterek, "Gezi'nin yıl dönümü gibi, oradaki esnaf, iş dünyamız o örnekleri verdiler. Finansman, maliyet ne kadar iyiydi, Gezi süreci bir başladı bir ay içerisinde faizler 7-8-9'lara çıktı. Tam o püskürtüldü, ağustos, eylül normalleşme dedik, 3 ay sonra 17-25 hop faizler 5-6 puan daha 11-12-13'lere çıkmaya başladı. Yani işin siyasi ve ekonomik operasyon tarafını aslında iş dünyamız çok iyi görüyor içeride ve dışarıda, o zaman 50'ler, 40'lar, 30'lar, 20'ler değil, en kısa sürede Türkiye'de faizleri, enflasyonu tek haneli sürece adım adım indireceğiz." dedi.Son dönemde özellikle bu konularda çok önemli mesafeler aldıklarına dikkati çeken Albayrak, şunları aktardı:"Bunu çok daha ileriye taşıyacak kararlılığa sahip yeni sistemin de güçlü icrai fonksiyonu, koordinasyon, hızlı karar alma, netice odaklı bir şekilde süreç çok daha rahat. Daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Son 3 senede neredeyse 5 tane seçim oldu Türkiye'de, 6 ayda bir seçim, bir senede bir seçim, adım atıyorsunuz seçim, o seçim bu seçim. Bundan sonra artık seçim meçim yok, 4,5 sene Allah'ın izniyle yok, bu çok önemli. Önümüzdeki yerel seçimlerin de bitmesiyle birlikte bu süreç çok daha istikrarlı bir döneme girecek ve nisan ayından başlayarak yeni dönemde atılacak adımlarla alakalı düzenlemelerle, politikaların uygulanmasıyla alakalı önemli bir fırsat penceresi ortaya çıkacak ve bunu hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. İlk çeyrekte her alanda çok önemli politika ve stratejilerin hazırlıklarını gerçekleştirdik ve dediğim gibi küresel piyasaların Türkiye'ye bakışının daha da güçlendiği, kararlı adımların atıldığı, piyasalardaki durgunluğun çok daha pozitif bir yöne seyredildiğini hep birlikte göreceğiz."(Sürecek)