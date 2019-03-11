Türkiye'de Film Çekilebilecek Yerleri Tanıtıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'de film çekilebilecek yerlerin tanıtımını yapıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'de film çekilebilecek yerlerin tanıtımını yapıyoruz. Türkiye'de yapılan filmlere de destek veriyoruz. İki açıdan da faydalı oluyor. Birincisi film çekilen ilçeye faydası oluyor, ikincisi ise bir çeşit turizm, bu da bölgenin çok iyi tanıtılmasını sağlıyor." dedi.



UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Aslantepe Höyüğü'nü ziyaret eden Bakan Ersoy, alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Ersoy, daha sonra Akçadağ ilçesindeki, geçmişi 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarıyla dikkati çeken Levent Vadisi'nde kurulan seyir terasında incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy ve beraberindekiler, burada Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Eğitim Merkezlerinde görevli bir öğretici tarafından seslendirilen Malatya türkülerini dinledi.



Yol güzergahında bulunan AK Parti Akçadağ Seçim Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Ersoy, partililerle bir araya geldi.



Ersoy, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de film çekilebilecek yerlerin tanıtımını yaptıklarını dile getirerek, "Türkiye'de yapılan filmlere de destek veriyoruz. İki açıdan da faydalı oluyor. Birincisi film çekilen ilçeye faydası oluyor, ikincisi ise bir çeşit turizm, bu da bölgenin çok iyi tanıtılmasını sağlıyor. Ayrıca yurt dışında çok büyük bir tanıtım olanağı sağlıyor. Bu vadi (Levent), bu açıdan çok değerli. Kapadokya'yı da andırıyor." ifadelerini kullandı.



Ersoy, daha sonra kent merkezindeki bir otelde düzenlenen basına kapalı toplantıda da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

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