Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Fintech Ekosistemi
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye'de Fintech Ekosistemi

1 saat önce

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Sinem Cantürk, Türkiye fintech ekosisteminin güncel görünümünü Wise TV ile paylaştı.

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Sinem Cantürk, Türkiye fintech ekosisteminin güncel görünümünü Wise TV ile paylaştı.

Cantürk, Türkiye'nin fintech konusunda dünyayı yakaladığını fakat her alanda teknolojinin aynı düzeyde olmadığını ifade etti. Türkiye'de fintech pazarında özellikle ödeme sistemleri, elektronik para sistemlerinin ön plana çıktığını belirtti. Bu teknolojilerin gelişmesinde Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun payının büyük olduğunu dile getiren Cantürk; "Doğru zamanda, doğru regülasyonlarla pazarı diğer alanlarda da geliştirebileceğimizi öngörüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de Fintech Ekosistemi

Türkiye, TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 22:02:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Fintech Ekosistemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]