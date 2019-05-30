Türkiye'de frankofoni'nin 50 yüzü

Üniversiteli ve liseli 50 öğrenci grubu, Türkiye Fransız Kültür Merkezi'nin ve İzmir Fransızca Öğretmenleri Derneği'nin (APFIZ) destekleri ile, "Türkiye'de frankofoninin 50 yüzü" kapsamında büyük bir video röportaj projesi hazırladılar.

Film 30 Mayıs 2019 tarihinde öğrenci, öğretmen ve röportajı kabul eden kişilerin Bornova'da bulunan İzmir Tevfik Fikret Okulları'nda bir araya gelecekleri buluşmada gösterilecek. Buluşmaya Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Eric Soulier ve Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Cynthia Eid ile birlikte çok sayıda frankofon ve eğitim kurumlarından öğrenci ve öğretmenler de katılacak.

Ankara ve İstanbul Fransızca Öğretmenleri Dernekleri'nin katkısıyla gerçekleştirilen proje dahilinde öğrenciler, her eğitim kurumunda bir öğretmen rehberliğinde Fransızca ve frankofoni ile özel bir bağı olan bir Türk ile röportaj gerçekleştirdi.

Sanat, edebiyat, felsefe, hukuk, uluslararası ilişkiler, gazetecilik, politika, ekonomi, endüstri, bilim, bilişim, iletişim, spor, moda, gastronomi yani kısaca tüm alanlarda aktif olan 50 karizmatik kişi ile yapılan bu röportajlar bir filmde bir araya getirilerek Türkiye'de Frankofoni'nin canlı ve aktüel bir portresi oluşturuldu.

Video projesine katılarak öğrencilere röportaj veren tanınmış isimler arasında iş insanları Necdet Kestelli, Selim Bonfil, Mete Akşak ve Emre Kaşıkçı, SALT sergi komiseri Amira Akbıyıkoğlu, gazeteciler Serdar Devrim ve Zeynep Oral, Fransa'nın İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, oyuncu Serra Yılmaz, balet Tan Sağtürk ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da bulunuyor.

Uluslararası Frankofoni Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Fransız Kültür Merkezi, Fransızca eğitim veren okullar ve fakülteler ile Fransızca konuşulan ülkelerin büyükelçilik ve konsoloslukları tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bu yıl Türkiye'de frankofoni ayı vesilesi ile Fransızca'nın 1. ya da 2. dil olarak okutulduğu eğitim kurumları ve Fransız Kültür Merkezleri'nde 300'den fazla etkinlik gerçekleştirilirken, Fransızca öğrenen öğrencilere yönelik bol ödüllü yarışmalar da düzenlendi.