Türkiye'de Gamer Sayısı 36 Milyon Oldu - Son Dakika

Türkiye'de Gamer Sayısı 36 Milyon Oldu

04.04.2021 13:16
Türkiye'de Gamer Sayısı 36 Milyon Oldu, System.String[]

"Ventures60: Oyun Fabrikası"nda bir araya gelen sektör duayenleri oyun dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ventures60: Oyun Fabrikası"nda bir araya gelen sektör duayenleri oyun dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, "Oyuncu sayısı 36 milyona ulaştı. 35 milyon mobil, 22 milyon PC, 17 milyon konsol oyuncusu var" dedi.

Oyun dünyasının Türkiye'deki gelişimi "Ventures60: Oyun Fabrikası"nda konuşuldu.

Oyuncuların yüzde 45'i kadın

Altan sunumunda, Gaming in Turkey tarafından hazırlanan 2020 yılı Türkiye Oyun Sektörü Raporu'ndan detaylar paylaştı. Altan, "Oyun dünyası yaş, cinsiyet ve mekandan bağımsız olduğu için tüm dünyada büyüyor. Türkiye'de toplam oyuncu sayısı 36 milyona ulaştı. Oyuncular aynı anda farklı kanallardan ve cihazlardan oyun oynuyorlar. Bugün 35 milyon mobil, 22 milyon PC, 17 milyon konsol oyuncusu var. Gün geçtikçe oyuncularda cinsiyet dağılımı daha dengeli bir hal alıyor. Oyuncuların yüzde 45'inin kadın, yüzde 55'inin erkek olduğu görülüyor" dedi.

880 milyon dolarlık geliriyle Türkiye'nin, oyun sektöründe dünyada 18'inci, MENA bölgesinde (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ise ilk sırada yer aldığını belirten Altan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni jenerasyonla etkileşim kurabilmek için oyun oynamaya başlamak ve ortak ilgi alanları oluşturabilmek önemli hale geliyor. Oyun artık eğlenceden ziyade profesyonel olmaya doğru ilerliyor ve oyuncular büyük bir tutkuyla oyun dünyasını takip ediyorlar. Bu doğrultuda oyun dünyasının önemli bileşenleri cihazlar, oyun içerikleri ve altyapı olmak üzere üç başlıkta toplanıyor. Türk Telekom olarak biz güçlü altyapımızı devam eden yatırımlarımızla daha da güçlendiriyoruz."

"Oyuncuların yüzde 90'ının evinde internet bağlantısı bulunuyor, yüzde 70'e yakın kısmı fiber internet kullanıyor. Türk Telekom olarak bugün 331 bin kilometrelik fiber altyapımız var. Bu oranı daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca cihaz portföyümüz ve bünyesinde birçok oyun barındıran Playstore platformumuz ile de oyun deneyimini artırıyoruz."

Türkiye'de Gamer Sayısı 36 Milyon Oldu

Türk Telekom, Türkiye, oyunlar, Turkey, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de Gamer Sayısı 36 Milyon Oldu - Son Dakika


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