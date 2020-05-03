3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde medyanın ve gazetecilerin sorunları farklı yönleriyle tartışılıyor. Gazetecilerin eğitimi bu konulardan bir tanesi. İstatistiklere göre Türkiye'de gazetecilerin yüzde 40'ı üniversite mezunu değil.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine Türkiye'de 4 yıllık üniversite mezunu olan gazetecilerin oranı yüzde 60. Lise mezunu olmayan gazetecilerin oranı ise yüzde 6. Bu veri, yazılı basının yayın bölümünde çalışan gazetecileri kapsıyor. Dağıtım ve basımda çalışanlar bu hesaplamaya dahil değil.