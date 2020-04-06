Türkiye'de geçen ay yağış yüzde 22 arttı - Son Dakika
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Türkiye'de geçen ay yağış yüzde 22 arttı

7 saat önce

Türkiye'de mart ayı ortalama yağışı normal değerlere göre yüzde 22 artarken, Marmara Bölgesi'nde azaldı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arttı.

Türkiye'de geçen ay yağış yüzde 22 arttı, System.String[]

Türkiye'de mart ayı ortalama yağışı normal değerlere göre yüzde 22 artarken, Marmara Bölgesi'nde azaldı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin uzun yıllar mart ayı yağış ortalaması 59,6 milimetre oldu. Bu yıl mart ayında yağışlar yüzde 22 arttı ve ortalaması 72,6 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Bu ölçümlere göre bu yılın mart yağışları son 5 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayı yağışı İç Anadolu'da normal değerler civarında gerçekleşirken, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde azaldı, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arttı.

2020 yılı mart ayı bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti:

Bölgeler 2020 mart yağış (mm) Normal (mm)Normaline göre değişim(%)
Marmara 43,0 64,0 - 32,8 azalma
Ege 52,3 64,8 - 19,3 azalma
Akdeniz 78,0 70,0 11,4 artma
İç Anadolu 38,8 39,5 -1,8 normal civarı
Karadeniz 49,4 55,2 -10,5 azalma
Doğu Anadolu 112,0 65,4 71,3 artma
Güneydoğu Anadolu 147,7 76,2 93,8 artma
- Marmara'da azaldı, Güneydoğu'da arttı

En yüksek gerileme Marmara Bölgesi'nde yaşanırken bölgede mart ayında en fazla yağış alan il 67,1 milimetre ile Kocaeli, en az yağış alan il ise 26,3 milimetreyle Edirne oldu.

Yağışların en fazla azıldığı ikinci bölge olan Ege Bölgesi'nde ise geçen ay en fazla yağış alan il 65,3 milimetre ile Muğla, en az yağış alan il ise 42,6 milimetre ile Kütahya olarak kaydedildi.

Geçen ay Akdeniz Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 151,5 milimetreyle Osmaniye, en az yağış alan il ise 42,3 milimetreyle Burdur'da tespit edildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde martta en fazla yağış alan il 66,6 milimetre ile Niğde, en az yağış alan il ise 18,5 milimetreyle Çankırı olarak kayıtlara geçti.

En fazla yağışı Şırnak aldı

Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay en fazla yağış alan il 111 milimetreyle Rize, en az yağış alan il ise 17,5 milimetre ile Çorum oldu.

Geçen ay Türkiye'de en fazla yağış alan ikinci bölge Doğu Anadolu oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 192,4 milimetre ile Hakkari, en az yağış alan il ise 35,9 milimetre ile Iğdır olarak kaydedildi.

Türkiye'de en fazla yağışı bu yılın mart ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yağış alan il 283,3 milimetre ile Şırnak, en az yağış alan il ise 90,2 milimetreyle Şanlıurfa oldu.

Havzalara göre yağış oranlarında ise 2020 yılı mart ayında 25 su havzasından Meriç- Ergene ve Kuzey Ege Havzalarında normallerine göre yüzde 50'den fazla azalma gerçekleşti. En fazla artışı yüzde 86 artma ile Fırat- Dicle Havzası gösterdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bölgenin aldığı yağışın yıldan yıla farklılık gösterebildiğini söyledi.

Bir bölgede yağış değişimlerinin 2 aşamada değerlendirildiğini belirten Toros, şunları kaydetti:

"Birincisi yaklaşık 30 yıllık dönemlerde yağışın gösterdiği salınımlar alınarak bir bölgenin yağış rejimi hakkında bilgi elde edilir. İkincisi ise uzun yıllar boyunca bir bölgede yağışın gösterdiği bir eğilim olup olmadığına bakılır. Uzun yıllar boyunca yağışta azalma veya artma varsa bu durum iklim değişikliği olarak adlandırılır. Son 100-150 yıldır sanayileşme ile birlikte atmosferin kirletilmesi sonucu bazı bölgelerin yağış rejiminde değişimler gözlenmeye başlanmıştır. Türkiye'de mart ayında gözlenen yüzde 22'lik yağış artışı nedeni iklimindeki normal salınımdan kaynaklanmıştır."

Güneydoğu Anadolu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:12 Kaynak: AA

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