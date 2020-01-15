Türkiye'de geçen yıl 1,3 milyon konut satıldı

Türkiye genelinde geçen yıl satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 348 bin 729 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,9 geriledi.

Satışlarda 237 bin 675 konutla en yüksek pay (yüzde 17,6) İstanbul'un oldu. İstanbul'u 132 bin 486 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 79 bin 221 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi.

Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 185 konutla Ardahan oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 332 bin 508'i ipotekli, 1 milyon 16 bin 221'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı arttı

Yabancılara yapılan konut satışları geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 14,7 artarak 45 bin 483 olarak kayıtlara geçti. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 20 bin 857 konutla İstanbul aldı. Bu kenti 8 bin 951 konutla Antalya, 2 bin 539 konutla Ankara ve 2 bin 213 konutla Bursa izledi.

Irak vatandaşları 2019'da Türkiye'den 7 bin 596 konut satın aldı. Bunu, 5 bin 423 konutla İran, 2 bin 893 konutla Rusya, 2 bin 208 konutla Suudi Arabistan ve 2 bin 191 konutla Afganistan vatandaşları takip etti.

Türkiye genelinde geçen yıl erkekler yüzde 57,5 payla 775 bin 653, kadınlar yüzde 31,2 payla 420 bin 276 konutun sahibi olurken, 24 bin 141 konut (yüzde 1,8) kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

İstanbul 66 bin 414 konut satışıyla (yüzde 15,8) Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 126 bin 170 konut da erkekler tarafından alındı. Kentte kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı ise 5 bin 337 olarak kayıtlara geçti. Ardahan 46 konutla kadınlara, Hakkari de 125 konutla erkeklere en az satışın gerçekleştiği iller olarak belirlendi.

Aralıkta 202 bin 74 konut satıldı

Konut satışları geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 artarak 202 bin 74 oldu. Aralık 2019'da konut satışlarında ilk sırayı 40 bin 317 konutla (yüzde 20) İstanbul aldı. Bu şehri 20 bin 84 konut satışıyla (yüzde 9,9) Ankara, 12 bin 284 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller 29 konutla Hakkari, 33 konutla Ardahan ve 103 konutla Tunceli oldu.

Aralık 2019'da satılan konut sayısı bir önceki aya göre de yüzde 46 arttı.

İpotekli satışlar

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 603 artarak 50 bin 278'e çıktı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 24,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlardan İstanbul 10 bin 137 konut satışıyla yüzde 20,2 pay aldı. Türkiye genelinde bu dönemde diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak 151 bin 796 oldu.

Diğer konut satışlarında İstanbul 30 bin 180 konut satışı ve yüzde 19,9 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74,9 oldu. Ankara 13 bin 873 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 8 bin 548 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 26 konutla Ardahan olarak belirlendi.

75 bin 480 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 75 bin 480 olarak tespit edildi.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 34,4 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 14 bin 772 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 19,6) sahip oldu. İstanbul'u 6 bin 79 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 760 konut satışıyla İzmir izledi.

İkinci el konut satışları aralıkta 2018'in aynı ayına göre yüzde 89 artarak 126 bin 594 olarak gerçekleşti.

İstanbul, ikinci el konut satışlarında da 25 bin 545 konut satışı ve yüzde 20,2 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,4 oldu. Ankara'da 14 bin 5, İzmir'de 8 bin 524 ikinci el konut satıldı.

Söz konusu ayda yabancılara 5 bin 298 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 650 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u 957 konut satışıyla Antalya, 317 satışla Ankara, 212 satışla Bursa ve 154 ile Yalova izledi. Bu ayda Irak vatandaşları Türkiye'den 897 konut satın alırken, Irak'ı 763 konutla İran, 362 konutla Rusya ve 312 konutla Afganistan vatandaşları takip etti.