Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 717 bin 88 ton atık dönüştürüldü - Son Dakika

Türkiye'de 2019'da 730 tonu atık pil, 177 bin 611 tonu atık lastik, 484 bin tonu plastik, 233 bin 630 tonu cam ve 821 bin 117 tonu kağıt ambalaj olmak üzere, 1 milyon 717 bin 88 ton atık dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, atık pillerin toplanması, taşınması ve bertarafına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş tek kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) 2004'den beri atık pil toplama çalışmalarını yürütüyor.

Belediyelerle beraber kamu kurum ve kuruluşuyla iş birliği halinde görev yapan TAP tarafından PTT şubeleri, okullar, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, muhtarlıklar, camiler, marketlerdeki atık piller toplanıyor. Bu kapsamdan 2018'de 752 ton atık pil, 2019'da ise 730 ton atık pil toplanarak, geri kazanıma gönderildi.

2019'da 177 bin 611,69 ton lastik geri dönüşüme gönderildi

Türkiye'de atık lastik alanında tek yetkili kuruluş olan Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi (LASDER) de lastik toplama çalışmalarını Bakanlığın koordinasyonunda sürdürüyor.

LASDER tarafından 2018'de 200 bin 234 ton, geçen yıl ise 177 bin 611,69 ton ömrünü tamamlamış lastik toplanarak, geri kazandırıldı.

Ambalaj atığı geri dönüşüm firmalarından alınan verilere göre de geçen yıl belediyelerce yürütülen ambalaj atığı toplama çalışmaları kapsamında, 1 milyon 844 bin 244 ton atık bir araya getirildi. Bu atıkların işlenmesiyle 484 bin ton plastik ambalaj, 233 bin 630 ton cam ambalaj ve 821 bin 117 ton kağıt ambalaj atık geri dönüştürüldü.