Türkiye'de geçen yıl 17 bin 853 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'de geçen yıl 17 bin 853 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'de geçen yıl 17 bin 853 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi

6 saat önce

Türkiye'de mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 17 bin 853 oldu.

Türkiye'de geçen yıl 17 bin 853 mali aracı kuruluş faaliyet gösterdi, System.String[]

Türkiye'de mali aracı kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren girişim sayısı geçen yıl 17 bin 853 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl finansal hizmet faaliyetlerinde 218, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 62, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde 17 bin 573 girişim faaliyette bulundu. Böylece sektördeki toplam mali aracı kuruluş sayısı 17 bin 853 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değeri 253 milyar 482 milyon lira oldu. Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 89,9'u finansal hizmet, yüzde 7,4'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fon hizmetleri ve yüzde 2,7'si finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı işlerden oluştu.

Faktör maliyetiyle katma değer arttı

Faktör maliyetiyle katma değer toplamda geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 62,7 arttı. Bu oran söz konusu dönemde finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 64,3, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 59,7, finansal hizmetlerle sigorta faaliyetleri için yardımcı işlerde yüzde 27,6 artış gösterdi.

Mali aracı kuruluşlarda yıllık ortalama çalışan sayısı 317 bin 410 olarak gerçekleşti. En yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde oldu. Toplam istihdamın yüzde 71,5'i finansal hizmet, yüzde 6,3'ü sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 22,2'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde sağlandı.

Personel maliyeti 36 milyar lirayı aştı

Personel maliyeti geçen yıl 36 milyar 628 milyon lira olarak hesaplandı. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 82,6'sı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 9,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı işlerde görüldü.

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,8'i maaş ve ücretlerden, yüzde 14,2'si ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Ücretli istihdam edilen kadın personel sayısı 148 bin 413, erkek personel sayısı ise 156 bin 178 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,7, ücretli erkek çalışan oranı yüzde 51,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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