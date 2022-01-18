Üye Girişi
Türkiye'de geçen yıl en düşük sıcaklığın kaydedildiği köy havasıyla kutupları aratmıyor - Son Dakika

Türkiye'de geçen yıl en düşük sıcaklığın kaydedildiği köy havasıyla kutupları aratmıyor

18.01.2022 13:58

Meteorolojik verilere gören 23 Ocak 2021'de en düşük sıcaklığın 39,2 dereceyle ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde, vatandaşlar kutupları aratmayan soğuk havada yaşamaya çalışıyor.

Meteorolojik verilere gören 23 Ocak 2021'de en düşük sıcaklığın 39,2 dereceyle ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde, vatandaşlar kutupları aratmayan soğuk havada yaşamaya çalışıyor.

İlçeye 12 kilometre mesafede bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yükseklikteki Bezirhane köyünde, soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

23 Ocak 2021'de en düşük sıcaklığın 39,2 dereceyle ölçüldüğü Çaldıran Ovası'ndaki köyde yaşayanlar, mevsimin tüm zorluklarına rağmen hayatlarını sürdürüyor.

Çeşmelerin donduğu, ağaçlarda kırağı, evlerin saçaklarında metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu 30 haneli köyde, hayvanların soğuktan etkilenmemesi için ahırlar da sobalarla ısıtılıyor.

Üzeri branda ve battaniyelerle örtülen araçların bile donduğu köyde, vatandaşlar evlerinin pencerelerini naylonla kapatarak soğuktan korunmaya çalışıyor.

Evden çıktıklarında kaşları, bıyıkları ve kirpikleri buz tutan vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor, günün büyük bölümünü soba başında geçiriyor.

"Evde 24 saat soba yakıyoruz"

Muhtar Mehmet Şefik Çakan, AA muhabirine, soğuk hava nedeniyle dışarı çıkamadıklarını, evde sürekli soba yakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Metrelerce kar yağan köyde, yılın 6 ayını kar ve soğuk havayla mücadele ederek geçirdiklerini belirten Çakan, şunları kaydetti:

"Memleketimizde kışın yaşamak çok zor oluyor. Eksi 41 dereceyi gördük. Hayat çok zor. Düz ve yüksek bir rakımdayız. Bu nedenle en soğuk yer burası. Evde 24 saat soba yakıyoruz. Böyle olmazsa yaşayamayız. Hayvanlarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Yeni yavrulayan koyunlarımız var, yavruları soğuktan ölüyor. Her yeri buz tutuyor. Birçok evde sular donmuş, akmıyor. En büyük sıkıntımız soğuk. Çocuklarımızı okula göndermekte bile büyük güçlük çekiyoruz."

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz"

Köylülerden Yusuf Çakan da köyde soğuk havadan dolayı hayatın durma noktasına geldiğini ifade ederek, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Sadece erzak almak için merkeze gidiyoruz. Dışarı çıktığımızda da çok sıkı giyiniyoruz. Onun dışında hep evdeyiz. Sürekli soba yakıyoruz. Bazen komşuya bile gidemiyoruz sadece telefonlaşıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Şirin Çakan ise, "Arabalarımız her gün donuyor. Güçlükle, altında ateş yakarak çalıştırabiliyoruz. Çok soğuk ve zor şartlarda yaşıyoruz." dedi.

Türkiye'de geçen yıl en düşük sıcaklığın kaydedildiği köy havasıyla kutupları aratmıyor
Türkiye'de geçen yıl en düşük sıcaklığın kaydedildiği köy havasıyla kutupları aratmıyor
Türkiye'de geçen yıl en düşük sıcaklığın kaydedildiği köy havasıyla kutupları aratmıyor

YORUMLAR
500

Çaldıran, Ocak, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de geçen yıl en düşük sıcaklığın kaydedildiği köy havasıyla kutupları aratmıyor - Son Dakika


Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:09 Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:56 Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:19:59. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de geçen yıl en düşük sıcaklığın kaydedildiği köy havasıyla kutupları aratmıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement