Türkiye'de balıkçıların ağına takılmıştı! 30 kişiyi aynı anda öldürecek güce sahip olduğu ortaya çıktı

Türkiye'de de geçtiğimiz aylarda ilk defa görülen bir canlıyla ilgili uzmanlar tarafından önemli uyarılarda bulunuldu. Öldürücü zehre sahip olması nedeniyle hayli korkulan Koni salyangozu, Marmaris'te balıkçılık yapan vatandaşların ağına takıldı. Genellikle Avustralya'nın sığ kıyıklıklarında yaşayan Koni salyangozunun denizlerimizde ortaya çıkması, uzmanların da çalışmalara başlamasına neden oldu.

UZMANLARDAN YENİ UYARI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ülkemizde ilk kez görülen bu tür için acil çalışmalara başladı. Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri olan Koni salyangozu 30 kişiyi aynı anda öldürecek güce sahip olması nedeniyle büyük bir korku yaratıyor. Uzmanlar, hem yılandan hem de timsahtan daha korkutucu olan bu türe karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

ZEHİRLİ ZIPKINLAR KULLANIYORLAR

Koni salyangozları vücutlarında birbirinden farklı sofistike kimyasal maddeler üretir ve bunları bir avlanma stratejisi doğrultusunda sırayla kullanırlar. Avustralya'da, Endonezya'da Asya ve Büyük Okyanus'un sıcak sularında yaşayan bazı koni salyangozları çok zehirlidirler ve küçük balıkları, solucanları ve yumuşakçaları avlamak için ustalıkla zehirli zıpkınlar kullanırlar.