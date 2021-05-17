Kayseri nüfusunun yüzde 15,9'u gençlerden oluştu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Kayseri'nin toplam nüfusunun yüzde 15,9'unu genç nüfus oluşturdu.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ADNKS sonuçlarına göre, 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu.

Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4'ünü bulurken, genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini ise kadınlar oluşturdu.

Kayseri'de nüfusun yüzde 15,9'u, Sivas'ta yüzde16,8'i, Yozgat'ta ise yüzde 16'sı genç nüfustan meydana geldi.