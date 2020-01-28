Türkiye'de gençlik manzarası: Gençlerin gelecek kaygıları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de gençlik manzarası: Gençlerin gelecek kaygıları artıyor - Son Dakika Dünya

Türkiye'de gençlik manzarası: Gençlerin gelecek kaygıları artıyor

6 saat önce

"Türkiye'de Gençlerin Güvensizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı" raporu, yakın dönemde Türkiye’deki gençlerin yaşam güvenceleri ve geleceğe dair algılarına dair çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu.

Türkiye'de gençlik manzarası: Gençlerin gelecek kaygıları artıyor, System.String[]

Merkezi İstanbul'da bulunan İstanPol Enstitüsü'nün Friedrich Ebert Vakfı Türkiye Temsilciliği desteği ile hazırladığı "Türkiye'de Gençlerin Güvensizliği: Çalışma, Geçim ve Yaşam Algısı" raporu, yakın dönemde Türkiye'deki gençlerin yaşam güvenceleri ve geleceğe dair algılarına dair çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu.


Eğitim ve istihdam durumlarına göre sınıflandırılan, 18-30 yaş aralığındaki 25 kişi ile yapılan üç odak grup görüşmesine dayanan araştırmanın amacı, "Türkiye'de gençlerin çalışma ile ilgili algıları, işyeri deneyimleri ve bunlarla ilgili olan beklentileri, geçim koşulları ve gelecek beklentileri, bu gençleri ortaklaştıran veya ayrıştıran hisleri, siyasete ve siyasetçilere yönelik algı ve beklentilerini tespit etmek".

Euronews.com'da Görüntüle

İstanbul, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı
İranlı şarkıcı gözaltında Trump sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıklıyor! Filistin'den tepki yağıyor İsrailli İstihbarat Subayından koronavirüsle ilgili şoke eden iddia: Virüs, biyolojik silah laboratuvarlarında ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:07:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de gençlik manzarası: Gençlerin gelecek kaygıları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]