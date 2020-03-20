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Türkiye'de genel işsizlik yüzde 13,7'ye genç işsizlik oranı yüzde 25,4'e yükseldi
6 saat önce
Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 2,7 puan artarak yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,1 puanlık artışla yüzde 25,4'e çıktı
Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 2,7 puan artarak yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2019" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2018'e göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:58
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