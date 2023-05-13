Türkiye'de gerçekleşen olayda yabancı uyruklu kişi otobüste genç kıza bakarak kendini tatmin ettiği anı videoya alıp Telegram grubuna yükledi - Son Dakika
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Türkiye'de gerçekleşen olayda yabancı uyruklu kişi otobüste genç kıza bakarak kendini tatmin ettiği anı videoya alıp Telegram grubuna yükledi

13.05.2023 09:13

Yabancı uyruklu bir vatandaş, otobüste yolculuk ettiği sırada yanında oturan genç bir kıza bakarak kendini tatmin etti. O anları kayda alan kişi, videoyu da 100 bin üyeye sahip Telegram kanalında yayınladı.

Son dönemlerde otobüslerde yaşanan taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez yabancı uyruklu bir vatandaş, yanında oturan genç kıza bakarak kendini tatmin etti. O anları kayda alan kişi, daha sonra görüntüleri 100 bin üyeye sahip Telegram kanalında yayınladı.

Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük tepki çekti. Videonun altına yorum yapan vatandaşlar emniyeti etiketleyerek bahsi geçen kişinin yakalanmasını istedi.

YORUMLAR (16)
  • Gizem Han: Yabancisi osu busu yok her ülkenin iyisi kötüsü ahlaklı ahlaksız var ülkemizde yokmu neler gördük programlarda . bir insanda edep olmali ne yazikki oda tükeniyor Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
  • Eda Kara: Pislik iğrenç herif Cevap Yaz 24 0 Yayından Kaldır
  • İdris İskitoğlu: Ahlaksız ahlaksizdir bunun yerlisi ve millisi olmaz, yerli olup da paylaşılan videoları çok gördük bu medyada , belirli kişiler için tüm yabancıları karalamak çok yanlış, yerli olup da genç kadınları öldürüp çöp konteyneri ne atanlar yok mu... Cevap Yaz 795 609 Yayından Kaldır
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Telegram, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'de gerçekleşen olayda yabancı uyruklu kişi otobüste genç kıza bakarak kendini tatmin ettiği anı videoya alıp Telegram grubuna yükledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de gerçekleşen olayda yabancı uyruklu kişi otobüste genç kıza bakarak kendini tatmin ettiği anı videoya alıp Telegram grubuna yükledi - Son Dakika
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