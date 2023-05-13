Son dönemlerde otobüslerde yaşanan taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez yabancı uyruklu bir vatandaş, yanında oturan genç kıza bakarak kendini tatmin etti. O anları kayda alan kişi, daha sonra görüntüleri 100 bin üyeye sahip Telegram kanalında yayınladı.
Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük tepki çekti. Videonun altına yorum yapan vatandaşlar emniyeti etiketleyerek bahsi geçen kişinin yakalanmasını istedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Türkiye'de gerçekleşen olayda yabancı uyruklu kişi otobüste genç kıza bakarak kendini tatmin ettiği anı videoya alıp Telegram grubuna yükledi - Son Dakika