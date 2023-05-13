Türkiye'de gerçekleşen olayda yabancı uyruklu kişi otobüste genç kıza bakarak kendini tatmin ettiği anı videoya alıp Telegram grubuna yükledi

İdris İskitoğlu:

Ahlaksız ahlaksizdir bunun yerlisi ve millisi olmaz, yerli olup da paylaşılan videoları çok gördük bu medyada , belirli kişiler için tüm yabancıları karalamak çok yanlış, yerli olup da genç kadınları öldürüp çöp konteyneri ne atanlar yok mu...