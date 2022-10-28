Cenazede imamın yaptığı hareket, cemaati şaşkına çevirdi! Tabuta dönüp tek bir soru sordu

Türkiye'de gerçekleştirilen bir cenaze töreninde, imam tarafından alışılagelmişin dışında verilen mesaj dikkat çekti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, önce bir film kesiti sanıldı ancak gerçek olduğunun anlaşılmasıyla herkes büyük bir hayranlık duydu.

"HAKKINIZI HELAL EDİYOR MUSUNUZ?" DİYE SORDU

İmam, merhumu toprağa vermek için cenazeye katılan cemaat üyelerine "Hakkınızı helal ediyır musunuz?" diye sordu. Cemaat üyelerinden eksik bir şekilde "Helal olsun" yanıtını aldıktan sonra bu sefer de tabutun içerisindeki mevtaya döndü. İmamın mevtaya dönmesi, cemaatte de şaşkınlık yarattı.

SORDUĞU SORU DAHA İLGİNÇ

İmam daha sonra tabut içerisinde mevtaya "Sen hakkını helal ediyor musun?" diye sordu. Bu soruyu bir kaç kez tekrarladıktan sonra bu sefer de cemaate dönerek, "Görüyorsunuz, hakkını helal etmiyor. Demek ki ahirete kaldı. O yüzden bu dünyada birbirimizin arkasından konuşmayalım, birbirimizin malını haksız yere yemeyelim, haksız etmeyelim" ifadelerini kullandı. Bu anları izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.