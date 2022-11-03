Özellikle düğün törenlerinde yaşanılan ilginç durumların paylaşılması adeta bir trend haline geldi.Düğün albümleri için verilen ilginç pozlar, nikah masasında verilen ters köşe cevaplar, bu durumların en çarpıcı örnekleri oldu.
Sosyal medyada paylaşılan bir düğün görüntüsünde de bu durumun farklı bir örneği yaşandı. Gelin adayının yaptığı kick boks gösterisi kısa süre içinde 5 milyona yakın izlendi.
Söz konusu videoda tüm hünerlerini sergileyen gelin adayı, karşısına aldığı damada tekme davurmayı da ihmal etmedi
Son Dakika › Yaşam › Gelinin düğünde, gelinliğini umursamadan yaptığı hareketler konukları afallattı - Son Dakika