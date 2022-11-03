Gelinin düğünde, gelinliğini umursamadan yaptığı hareketler konukları afallattı - Son Dakika
Üye Girişi

Gelinin düğünde, gelinliğini umursamadan yaptığı hareketler konukları afallattı

03.11.2022 17:58

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğün töreninde yaşananlar, izleyenleri şaşkına çevirdi. Gelin, üzerindeki gelinliğe aldırmadan sahnenin ortasında kick boks gösterisi yaptı, konuklar şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.

Özellikle düğün törenlerinde yaşanılan ilginç durumların paylaşılması adeta bir trend haline geldi.Düğün albümleri için verilen ilginç pozlar, nikah masasında verilen ters köşe cevaplar, bu durumların en çarpıcı örnekleri oldu.

5 MİLYONA YAKIN İZLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün görüntüsünde de bu durumun farklı bir örneği yaşandı. Gelin adayının yaptığı kick boks gösterisi kısa süre içinde 5 milyona yakın izlendi.

DAMADA TEKME ATTI

Söz konusu videoda tüm hünerlerini sergileyen gelin adayı, karşısına aldığı damada tekme davurmayı da ihmal etmedi

YORUMLAR
500
Bitlis'te manda popülasyonu artmaya devam ediyor Bitlis'te manda popülasyonu artmaya devam ediyor AK Parti'nin iktidardaki 20'nci yılı AK Parti'nin iktidardaki 20'nci yılı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nın bir çıktısı olarak Cumhuriyet'in 99. yılında TOGG ile taçlandırdık' AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nın bir çıktısı olarak Cumhuriyet'in 99. yılında TOGG ile taçlandırdık'

Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gelinin düğünde, gelinliğini umursamadan yaptığı hareketler konukları afallattı - Son Dakika


Son Dakika
01:28 Avrupa'da 4 takımla yolumuza devam ediyoruz! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri
00:54 Antalya'daki bu köyde okul çağında olan yalnızca 2 öğrenci var! Bakanlık, kara yolu ulaşımı olmayan köye her gün tekne gönderiyor
00:54 Dinamo Kiev'i 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, grubu lider tamamlayıp Avrupa Ligi'nde direkt olarak son 16 turuna yükseldi
00:22 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev maçında Avrupa futbol tarihine geçti
00:22 Akaryakıta çifte zam: Benzine 1 lira 31 kuruş, LPG'ye ise 56 kuruş zam geldi
00:03 Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,84, SSK emeklilerine ise yüzde 10,84'lük zam geliyor
23:40 Fener'in genç yıldızı Arda, Dinamo Kiev savunmasını tek vuruşta aştı! İşte akıl dolu gol...
23:19 Zonguldak'ta 148 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
23:11 İzmir Barosu Genel Kurulu'nda TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti! O avukat gözaltına alındı
22:59 Yaşıtları ilkokulda o doktoraya başlıyor! Belçika, 12 yaşındaki Laurent Simons'ı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 02:01:02. #1.12#
SON DAKİKA: Gelinin düğünde, gelinliğini umursamadan yaptığı hareketler konukları afallattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement