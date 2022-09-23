Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı - Son Dakika
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Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı

23.09.2022 17:01

Türkiye'de gerçekleşen bir düğünde damadın arkadaşlarının taktığı metrelerce uzunluktaki dolar şaşkına çevirdi. Salondakiler takıyı görmek için sandalyelerinden kalktı.

Türkiye'de gerçekleştirilen düğünlerde birbirinden farklı takılar takılıyor. Fakat bu sefer takılan takı, salonda büyük bir şaşkınlık yarattı.

METRELERCE UZUNLUKTA DOLAR

Damadın arkadaşları, elleriyle getirdiği metrelerce uzunluktaki doları, damada taktı. Bu sırada salondakilerin de takıyı görmek için sandalyelerinden kalktıkları görüldü.

GELİN BİLE YAN BAKIŞ ATTI

Bu sırada gelinin dahi, takıya yan bakış attığı görüldü. Fakat sosyal medya kullanıcıları, gelinin aksine mutlu olduğunu ve bu konuda espri yaptıklarını dile getirdi. Ayrıca takı töreni sosyal medyada, "Eşimin böyle arkadaşları olacaksa, haftada bir kez halı sahaya gidebilir" notu ile paylaşıldı.

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Damatlık, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

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