Türkiye'de gerçekleştirilen düğünlerde birbirinden farklı takılar takılıyor. Fakat bu sefer takılan takı, salonda büyük bir şaşkınlık yarattı.
Damadın arkadaşları, elleriyle getirdiği metrelerce uzunluktaki doları, damada taktı. Bu sırada salondakilerin de takıyı görmek için sandalyelerinden kalktıkları görüldü.
Bu sırada gelinin dahi, takıya yan bakış attığı görüldü. Fakat sosyal medya kullanıcıları, gelinin aksine mutlu olduğunu ve bu konuda espri yaptıklarını dile getirdi. Ayrıca takı töreni sosyal medyada, "Eşimin böyle arkadaşları olacaksa, haftada bir kez halı sahaya gidebilir" notu ile paylaşıldı.
Son Dakika › Yaşam › Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı - Son Dakika