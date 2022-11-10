Düğünde konuğun damada takı taktığı yer pes dedirtti: Yok artık daha neler - Son Dakika
Üye Girişi

Düğünde konuğun damada takı taktığı yer pes dedirtti: Yok artık daha neler

10.11.2022 12:45

Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğünde konuğun şaka amacıyla altını damadın cinsel organ bölgesine takması şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada konuyla ilgili "Sünnet mi bu? Yok artık daha neler" gibi yorumlarda bulunuldu.

Türkiye'de düğünlerde son dönemde ilginç manzara oluşmaya başladı. Yine o tarz bir video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

FARKLI OLSUN İSTEDİ

Damadın arkadaşı bir farklılık yapıp, altını damadın yakasına değil de cinsel organ bölgesine taktı. Bu anları da kayda aldırdı.

İZLEYENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Videonun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından çok sayıda yorumda bulunuldu. Sosyal medya kullanıcıları "Sünnet mi bu? Yok artık daha neler" diyerek videonun saçma olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
Düğünde damadın geline yaptıkları tepki topladı! Videoyu izleyenler ne tepki vereceklerini şaşırdı Düğünde damadın geline yaptıkları tepki topladı! Videoyu izleyenler ne tepki vereceklerini şaşırdı Düğünde gelin ve damat birbirine girdi, o sırada kayınvalidenin surat ifadesi ise bomba Düğünde gelin ve damat birbirine girdi, o sırada kayınvalidenin surat ifadesi ise bomba

Damatlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Düğünde konuğun damada takı taktığı yer pes dedirtti: Yok artık daha neler - Son Dakika


Son Dakika
13:03 Hazine ve Maliye Bakanlığından EYT'lilere heyecanlandıran iddiaya yalanlama geldi
12:28 Azerbaycan ve Türkiye'den gazetecilerin buluştuğu gecede Haberler.com'a anlamlı ödül
12:18 14 yaşındaki kız çocuğu narenciye makinesine takılarak feci şekilde yaşamını yitirdi
12:02 Bursa'daki yangında ölen 8 çocuktan 2'si hakkında kahreden detay!
11:46 588 milyon liraya imza atan yıldız futbolcu şimdi günlük 84 liraya çalışıyor
11:41 Anıtkabir'deki 10 Kasım töreninde dikkat çeken slogan! CHP tepki göstermişti
11:36 Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar! Kocasına iki kez kafa atıp çivi saplayan kadın programa damga vurdu
11:32 Rüşvet iddialarına ilişkin Ataşehir Belediyesinden açıklama: Görevine son verildi
11:30 İbrahim Tatlıses'e rakip olsun diye çıkarılan Mahmut Tuncer, İmparator ile neden küstüklerini anlattı: Birbirimize gıcık oluyoruz
10:45 Elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 13:12:18. #1.12#
SON DAKİKA: Düğünde konuğun damada takı taktığı yer pes dedirtti: Yok artık daha neler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement