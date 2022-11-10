Türkiye'de düğünlerde son dönemde ilginç manzara oluşmaya başladı. Yine o tarz bir video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.
Damadın arkadaşı bir farklılık yapıp, altını damadın yakasına değil de cinsel organ bölgesine taktı. Bu anları da kayda aldırdı.
Videonun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından çok sayıda yorumda bulunuldu. Sosyal medya kullanıcıları "Sünnet mi bu? Yok artık daha neler" diyerek videonun saçma olduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Düğünde konuğun damada takı taktığı yer pes dedirtti: Yok artık daha neler - Son Dakika