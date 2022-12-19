Damadın elini başka bir kadın tuttu, gelin sinirden adeta deliye döndü

Ülkemizde gerçekleştirilen bir kına törenine katılan ilginç anlara tanık oldu. Gelin ve damadın eline kına yakıldığı sırada başka bir kadın, kına yakmak amacıyla damadın elini tuttu. Ancak bu hareketi, gelinin sinirlenmesine neden oldu.

BAKIŞLARINA YANSIDI

Gelinin kadına ve damada sinirli şekilde baktığı anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı. Davetliler ortamı yumuşatmak istese de bir türlü başarılı olamadılar.