Gelin ve damat kız isteme töreni esnasında ölümden döndü, konuklar ne yapacaklarını şaşırdı

Türkiye'de gerçekleştirilen bir kız isteme töreni sırasında yaşananlar, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Paylaşılan bir videoda, yan yana sandalyede oturan gelin ve damadın başına, arkalarında duran ve isimlerinin baş harflerinin yer aldığı platform düştü.

GELİN VE DAMADIN KAFASINA DÜŞTÜ

Davetlilerin karşısında olacaklardan habersiz şekilde oturan gelin ve damat, arkalarındaki platformun azizliğine uğradı. Bir anda öne doğru eğilmeye başlayan platform, davetlilerin çığlıkları arasında gelin ve damadın başına düştü.

HEMEN YARDIMA KOŞTULAR

Yaşanan talihsiz olaya davetliler tarafından anında müdahale edilirken, gelin ve damadın sağlık durumu ile ilgili "Bir şey oldu mu?" soruları kaydedilen görüntülere yansıdı.