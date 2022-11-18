Gelin ve damat kız isteme töreni esnasında ölümden döndü, konuklar ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika
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Gelin ve damat kız isteme töreni esnasında ölümden döndü, konuklar ne yapacaklarını şaşırdı

18.11.2022 14:23

Türkiye'de yapılan bir kız isteme töreni esnasında arkadaki platform gelin ve damadın kafasına düştü. Bu sırada konuklar da büyük bir korku yaşadı.

Türkiye'de gerçekleştirilen bir kız isteme töreni sırasında yaşananlar, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Paylaşılan bir videoda, yan yana sandalyede oturan gelin ve damadın başına, arkalarında duran ve isimlerinin baş harflerinin yer aldığı platform düştü.

GELİN VE DAMADIN KAFASINA DÜŞTÜ

Davetlilerin karşısında olacaklardan habersiz şekilde oturan gelin ve damat, arkalarındaki platformun azizliğine uğradı. Bir anda öne doğru eğilmeye başlayan platform, davetlilerin çığlıkları arasında gelin ve damadın başına düştü.

HEMEN YARDIMA KOŞTULAR

Yaşanan talihsiz olaya davetliler tarafından anında müdahale edilirken, gelin ve damadın sağlık durumu ile ilgili "Bir şey oldu mu?" soruları kaydedilen görüntülere yansıdı.

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Damatlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gelin ve damat kız isteme töreni esnasında ölümden döndü, konuklar ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika


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