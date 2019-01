Türkiye'de Google'ın Adwords Reklamlarına Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurulundan Google 'a Soruşturma AçıldıRekabet Kurulu'nca, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Buna göre Google'ın kelime tabanlı reklam platformu Adwords ile Türkiye 'de rekabet kurallarını ihlal edip, etmediği soruşturulacak.Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.Bu kapsamda, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.Türkiye'de internet arama motoru pazarında Google'ın pazar payı yüzde 94 seviyesinde bulunuyor.Google'ın kelime tabanlı reklamcılık platformu olan Adwords ile Türkiye'de arama motoru reklamlarında hakim konumda bulunuyor. IAB Türkiye'nin 2017 yılı Dijital Reklam Yatırımları verilerine göre arama motoru reklam yatırımları bir önceki yıla oranla yüzde 15 artışla 815 milyon TL'ye çıktı.2018 yılının ilk yarısında ise bu rakam 2017 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 14.7 artışla 444 milyon TL'yi buldu. Aralık 2018 itibariyle Türkiye'de internet arama motoru pazarında Google'ın pazar payı yüzde 94 seviyesinde bulunuyor.Google Daha Önce Android Yüzünden Ceza YemiştiKurum, Google'ın Android ile Türkiye mobil iletişim ve uygulama pazarında rekabeti ihlal edip etmediği; hakkında açılan diğer bir soruşturmayı ise geçen yılın eylül ayında tamamlamıştı.Google'ın cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiği sonucuna varan Rekabet Kurulu, ABD 'li internet devine 93 milyon 83 bin 422 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. Hakkında Soruşturma Açıldı. (6.3.2017)Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün (GOOGLE) mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve GOOGLE ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu; Rekabet Kurulu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, GOOGLE'ın faaliyetleri incelenerek; 28.12.2015 tarihinde; 15-46/766-281 sayı ile, 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına; aynı Kanun'un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca GOOGLE'a görüş bildirilmesine karar verilmişti.Anılan Kurul kararına ilişkin olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada Mahkeme'nin yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermesi ve şikayetçinin bahse konu ret kararına itiraz etmesi üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 09.11.2016 tarihli ve 2016/134 Y.D İtiraz No.lu kararı ile; GOOGLE'ın inceleme konusu uygulamalarının 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edebileceği gerekçesiyle Kurul kararının "soruşturma açılmasına gerek olmadığına" ilişkin 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 09.02.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca;– Google Inc.– Google International LLC– Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.hakkında soruşturma açılmasına 17-06/54-M sayı ile karar verdi.Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, yukarıda adı geçen şirketlerin çeşitli faaliyetlerinin, 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddeleri kapsamında ihlal olup olmadığının tespiti amacıyla başlatıldı.*Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.Rekabet Kurumu