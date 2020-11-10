Türkiye'de görev yapan Amerikalı profesör Moiser'e 'en iyi eğitimci' ödülü - Son Dakika

Dünyanın dört bir yanından çocukluk eğitmenlerini bağlantı kurmak, iş birliği yapmak ve birlikte öğrenmek için bir araya getiren Amerika'daki Ulusal Erken Çocukluk Öğretmen Eğitimcileri Derneği'nin (National Association of Early Childhood Teacher Educators) düzenlediği konferans bugün sona eriyor. Konferansa Türkiye'den katılan Amerikalı profesör William Moiser, ödülle döndü. Moiser'e çocuk gelişimi alanına verdiği hizmetler için 'Erken Çocuklukta Üstün Öğretmen Eğitimci Ödülü' verildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde (İGÜ) akademisyen olarak görev yapan Amerikalı Profesör William Moiser, dünyanın dört bir yanından çocukluk eğitmenlerini bağlantı kurmak, iş birliği yapmak ve birlikte öğrenmek için bir araya getiren Amerika'daki Ulusal Erken Çocukluk Öğretmen Eğitimcileri Derneği'nin (National Association of Early Childhood Teacher Educators) düzenlediği bir konferansa katıldı. Konferansta Moiser, çocuk gelişimi alanına verdiği hizmetler için 'Erken Çocuklukta Üstün Öğretmen Eğitimci Ödülü'nün sahibi oldu.

20 yıllık çocuk gelişimi profesörü olan Moiser'in ödüle layık görülmesinde, eğitimcilik süresince öğrencileri tarafından yapılan değerlendirmelerde her zaman yüksek puanlara sahip olması gösterildi.

"TÜM ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESÖRLERİ ADINA KABUL EDİYORUM"

Ödülü almaya seçildiği için onur duyduğunu söyleyen Prof. Dr. William Moiser, "Tüm erken çocukluk hocalarının bu ödülü hak ettiğini biliyorum. Bu nedenle, bu ödülü dünyanın her yerinde görev yapan tüm çocuk gelişimi profesörleri adına kabul ettiğimi söylemek isterim" dedi.

Moiser konferansta, 'Üniversite öğrencilerine mülteci ailelerin çocuklarını nasıl destekleyeceklerini öğretmek için çocuk gelişimi profesörleri için kapsayıcı yöntemler' başlıklı bir de sunum yaptı.