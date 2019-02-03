Son Dakika Haberleri: Türkiye'de günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor

Türkiye'de günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor

42 dakika önce

GfK ve Cereyan Medya iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor ve bu kişiler günde ortalama 4 saatini bu mecrada geçiriyor.

Türkiye'de günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor, System.String[]
GfK ve Cereyan Medya iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor ve bu kişiler günde ortalama 4 saatini bu mecrada geçiriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:03 

Türkiye, Ekonomi
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