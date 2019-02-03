Türkiye'de günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor
42 dakika önce
GfK ve Cereyan Medya iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor ve bu kişiler günde ortalama 4 saatini bu mecrada geçiriyor.
GfK ve Cereyan Medya iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye
'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor ve bu kişiler günde ortalama 4 saatini bu mecrada geçiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:03
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